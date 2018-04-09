Апрель в Брюсселе. Оппозиция пробивается даже сквозь асфальт 09.04.2018 16:30 Лилия ИГЛИКОВА Политика 161 0 Пётр Своик о форуме «Новый Казахстан» и других политических событиях Похожие материалы: Последние кадровые перестановки даже соцсети проигнорировали Оппозиция в Сербии заявила о необходимости вступления страны в ОДКБ Глава США Трамп заявил о жесткой позиции в отношении РФ Трамп подписал устанавливающий торговые ограничения против Китая меморандум Пошлины на $60 млрд на китайские товары намерены ввести США