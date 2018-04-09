Астана. 9 апреля. КазТАГ – Оксана Скибан. Отток летных кадров наблюдается в военной авиации Казахстана, сообщил министр обороны РК Сакен Жасузаков.

«Раз мы коснулись летчиков – я недавно обратился к главе государства по летному составу, у нас сегодня идет отток летного состава. В прошлом году 25 человек ушло, уходят в Air Astana, в Scat, где денежное содержание Т1,5 млн», — сказал С. Жасузаков на правительственном часе по вопросам развития военного образования, науки и формирования военно-патриотического воспитания в мажилисе парламента РК в понедельник.

При этом он привел в пример российских летчиков, которые, по его словам, «получают по 800 тыс. рублей».

«Наши российские коллеги, такие же летчики получают 800 тыс. рублей. Наш летчик первого класса получает Т270 тыс. Естественно, я написал главе государства, он поддержал, дал поручение правительству, чтобы в 2 раза поднять именно летному составу денежное содержание, хотя бы чтобы он Т450-500 тыс. получал», — отметил министр.