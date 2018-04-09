«Улицы Астаны предлагают пронумеровать». «Система ниппель, или Кто кукарекал за «Сергек». «Казахстанцы попали в ситуацию, которой не было с 90-х годов». «Почему обладатели грантов не могут найти работу в Казахстане»

Сетевой Казахстан. 9 апреля 2018г.

IA — CENTR . RU . Жанар ТУЛИНДИНОВА – «Что в имени тебе моем? Улицы Астаны предлагают пронумеровать» — На совещании по развитию Астаны президент РК Нурсултан НАЗАРБАЕВ поручил городским властям навести порядок с названиями столичных улиц, которые, по его мнению, «запутывают людей». Лучше присваивать улицам порядковые номера, чем называть их «в честь людей, не имеющих отношения к Астане», считает глава государства… Очевидно, что процесс присвоения этим улицам порядковых номеров будет несложным – как правило, они их уже носили изначально. Не исключено также, что идея «нумерования» улиц все-таки придется столичным властям по душе. Во всяком случае, это позволит им избежать неловкости при очередной смене идеологического вектора, а также сопутствующих ономастическим процедурам материальных и организационных затрат.

AZATTYQ . ORG . «Слова Назарбаева о Мухамедханове объясняют по-разному» — Слова президента Казахстана Нурсултана НАЗАРБАЕВА о литературоведе Каюме МуУХАМЕДКАНОВЕ и улице, которая носит его имя, стали темой для бурных обсуждений. Среди экспертов есть те, кто поддерживает сказанное Назарбаевым, но есть и те, кто против.

TIME . KZ . «Система ниппель, или Кто кукарекал за “Сергек”» — Нурсултан НАЗАРБАЕВ на расширенном совещании, посвященном подготовке к празднованию 20-летия столицы, в числе других недоработок астанинских властей выразил серьезную обеспокоенность низким качеством работы системы видеофиксации правонарушений “Сергек”, функционирующей в главном городе страны с сентября 2017 года. “Аким (Асет ИСЕКЕШЕВ. — Ред.) много проговорил всем, что Астана — “умный” город. Провели наблюдение “Сергек”. А из 200 камер работают только 29! Прокукарекали, а ничего нет! Есть общие достижения, ДТП и так далее… Но если 200 поставили — 200 должны работать!” — заявил Елбасы. Президент стал первым, кто публично раскритиковал “Сергек”. Ранее о системе отзывались лишь положительно, причем весьма серьезные и уважаемые в стране люди. Кто же “кукарекал” в защиту “Сергека” и что она в реальности собой представляет?

«Пилюли для Минздрава» — В эксклюзивном интервью с министром здравоохранения Елжаном БИРТАНОВЫМ (см. “Мне каждый день жалуются на качество обслуживания”, “Время” от 29.3.2018 г.) мы говорили в том числе и о проблемах с обеспечением бесплатными лекарствами — уж больно много жалоб у пациентов возникло по этому поводу именно в 2018 году. Министр убеждал меня, что ситуация выправляется: дескать, самый сложный период позади, в регионах уже есть практически все лекарства, которые государство закупает для граждан. Но насколько информация, которой он владеет, совпадает с реальностью? Чтобы это проверить, я предложила главному врачу нашей страны такой вариант: если среди наших читателей есть те, кто до сих пор не может получить лекарства, в Минздраве готовы их выслушать и разобраться. Биртанов согласился.

«Клозет как тормоз демографии» — Причиной женского и мужского бесплодия могут быть — внимание! — уличные туалеты. Онкологические заболевания провоцирует чрезмерное употребление красного мяса и соли. Нестандартные мнения о сохранении здоровья прозвучали в сенате на парламентских слушаниях, посвященных теме “Первоклассное здравоохранение — здоровая нация”.

CARAVAN . KZ . «На Каспийском море появились пираты» — Главнокомандующий военно-морскими силами вице-адмирал Жандарбек ЖАНЗАКОВ в эксклюзивном интервью «Каравану» назвал главные болевые точки нынешнего Каспия — от современного пиратства(!) до потенциальных внезапных атак со стороны международного террора. Седому Каспию до абсолютного спокойствия еще очень и очень далеко. На карте мира это все еще не море и не озеро, а так, бесправный в юридическом плане, внутренний водоем, таящий множество тревог. И первая из них – проблема с обеспечением глобальной безопасности всех пяти прикаспийских государств: Казахстана, России, Туркменистана, Азербайджана и Ирана. Жаркий спор вокруг правового статуса Каспия идет не один десяток лет. Есть за что бороться — богатый регион. Черное золото без меры, икра осетровых пород, рыба, транзит. Пираты уже появились как у берегов Сомали. На гражданские суда нападают, нервы щекочут всем подряд.

«Вузеры: почему обладатели грантов не могут найти работу в Казахстане» — Только каждый четвертый-пятый выпускник вуза в Казахстане находит работу по специальности после окончания альма-матер. Даже если учился по государственному гранту. Это уже тенденция или что-то резко изменилось на рынке труда?

«Как только слышат “монетарный”, сразу мозги отключаются, или почему гадалки у казахстанцев популярнее экспертов» — Скандальные похождения блогера Айжан БАЙЗАКОВОЙ и любовные перипетии в жизни продюсера Баян АЛАГУЗОВОЙ вкупе с предсказаниями гадалок интересуют казахстанцев больше, чем девальвация и экономическая политика правительства.

KAPITAL . KZ . «Приватизация в Казахстане: Ротшильды, нацкомпании и полемика» — Вместе с тем пока ход приватизации вызывает массу вопросов. Так, вторая волна приватизации идет в Казахстане уже четвертый год, всего за это время было продано более 600 объектов, однако общая выручка от приватизации за весь период составила порядка 256 млрд тенге, без учета расходов на подготовку и проведение торгов. Это составляет менее 1% от доходов республиканского бюджета за 2014−2017 годы.

«Для чего снова увеличен дефицит бюджета Казахстана?» — Правительство окончательно сформировало корректировки в макроэкономический прогноз и республиканский бюджет на 2018 год. Как и предполагалось, увеличены ожидаемый темп роста экономики, среднегодовая цена на нефть, а дополнительные средства направляются на реализацию поручений президента.

KURSIV . KZ . «Когда школы перейдут на латиницу» — МОН РК опубликовало проект приказа об утверждении графика перехода алфавита казахского языка на латинскую графику до 2025 года в образовательных учреждениях.

«Казахстанские предприниматели просят запретить возврат и обмен золотых и ювелирных изделий» — Председатель Казахстанской ассоциации предпринимателей и сервисных услуг Ермек АБИЛЬДИН предлагает ввести запрет на возврат и обмен золотых и ювелирных изделий в стране. По его словам, аналогичное ограничение действует в России и в Белоруссии, в связи с чем глава ассоциации предлагает унифицировать законодательство о защите прав потребителей в ЕАЭС.

FORBES . KZ . «Алмас Чукин: Казахстанцы попали в ситуацию, которой не было с 90-х годов» — Сценарий один – поднимать доходы населения. Когда у людей появляются деньги, всё начинает «крутиться», деньги идут в оборот. Самое главное — не мешать работать. Государству или крупному бизнесу надо инвестировать в МСБ. И последний резерв – иностранные инвестиции. Все давно понимают, об этом уже 20 лет говорится: не надо жить на нефти, металлах и уране. Ничего плохого в сырьевой экономике нет. К примеру, посмотрите на Канаду или Австралию. У Австралии подавляющая часть ВВП сформирована за счет горнодобывающей промышленности. Но в этой стране сумели людей чем-то ещё занять, кроме добычи руды.

MATRITCA . KZ . Мурат АБЕНОВ – «Почему уезжает из страны молодежь и в чем риски от этого для общества» — Уезжают в первую очередь из стран где пока не высокий уровень развития. Едут в более устойчиво развивающиеся. Но не все могут себе позволить уехать. Только те кто сумел заработать или те кто высокообразован. И им не запретишь — человек свободен в выборе. Хороший специалист от модного парикмахера с накопленными деньгами, и до физика ядерщика с качественными знаниями могут найти найти себе работу во многих развитых странах.

EXCLUSIVE . KZ . «Тревожное завтра» — Молодежь спешно покидает страну, голосуя ногами против ухудшающейся экономической ситуации. Почти половина населения до 30 лет планирует уехать из страны либо в поисках работы, либо за образованием, либо и за тем, и за другим, а почти 70% мечтают, что они уже не вернутся на родину. Примечательно то, что очень много молодежи уезжают в Россию, где экономические условия трудно назвать более привлекательными.

«Закон об адвокатуре, от которого проиграют клиенты» — Мажилис одобрил в первом чтении скандальный законопроект «Об адвокатской деятельности и юридической помощи». Значит ли это, что проект фактически принят, а адвокатские замечания и поправки к нему отклонены? Этот законопроект вызывает серьезное беспокойство адвокатского сообщества, он стал одним из самых резонансных и даже дошел до обсуждения в ООН. Автоматическое принятие документа без учета замечаний юристов может иметь серьезные негативные последствия, считают специалисты. О том, что ждет юридическое сообщество Казахстана с принятием спорного закона Exclusive.kz рассказал Председатель Республиканской коллегии адвокатов Ануар ТУГЕЛ.

365 INFO . KZ . «Безработицы не будет к… 2080 году: темпы трудоустройства стагнируют» — Количество безработных в республике продолжает сокращаться, но происходит это все медленней. Если работа будет проводиться также, как в последние 5 лет, обеспечить всех казахстанцев жильем можно будет только через 62 года. А если придерживаться темпов 2017 года, на это понадобится 221 год.

SAYASAT . ORG . «Рейтинг акимов. Итоги марта» — С приходом весны для региональных властей наступила горячая пора – акимы приступили к подготовке посевной кампании, старту ремонтных работ на теплоэнергетических объектах, инженерных и транспортных коммуникациях. Одним словом, начали готовить сани. В управленческом календаре это ответственный цикл, от прохождения которого зависит степень удовлетворенности населения качеством жизни. Тепло в доме, еда на столе, состояние дорог и дворов – все эти базовые категории, определяющие уровень общественной поддержки власти. Вместе с тем в отдельных регионах власти были заняты паводком, который стал уже неотъемлемой сезонной приметой и вместе с затопленными домами подмачивает как репутацию акимов, так и рейтинг власти. Сладкой пилюлей стали пять социальных инициатив от президента. В свою очередь акимы скорректировали свою политику относительно новых программных положений и сформулировали собственное отношение к ним.

NP . KZ . Сергей КОЗЛОВ – «Автомобили покончили с лошадьми, после чего принялись за людей» — Ежегодно в Казахстане погибают три тысячи человек и более 30 тысяч получают травмы в результате дорожно-транспортных происшествий. Вероятность погибнуть в ДТП в нашей стране в 11 раз выше, чем, например, в Норвегии. Об этом говорится в исследовании, проведенном Всемирным банком.

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