Казахстан будет сотрудничать с Сербией в борьбе с преступностью

Алматы. 9 апреля. КазТАГ — Правительство Республики Казахстан и правительство Республики Сербия подписали соглашение о сотрудничестве в борьбе с преступностью, согласно постановлению правительства РК от 4 апреля 2018 года №160, сообщает информационно- правовая система нормативных правовых актов РК «Әдiлет».

«Правительство РК постановляет, одобрить прилагаемый проект соглашения между правительством Казахстана и правительством Сербии о сотрудничестве в борьбе с преступностью», — говорится в сообщении.

Так, министру иностранных дел РК Кайрату Абдрахманову поручено подписать от имени правительства РК соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Сербия о сотрудничестве в борьбе с преступностью, разрешив вносить изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера.

Стороны в соответствии с национальными законодательствами своих государств, а также международными договорами, участниками которых одновременно являются стороны, сотрудничают в борьбе со следующими видами преступлений: организованная преступность, экстремизм, терроризм и финансирование терроризма, преступления против личности, здоровья населения и нравственности, преступления подготовленные или совершенные с использованием оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, ядовитых, ядерных, биологических и радиоактивных веществ, незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, преступления, связанные с незаконной миграцией и торговлей людьми, человеческими органами, а также трудовой и сексуальной эксплуатацией, фальсификация и распространение поддельной валюты, платежных средств, чеков и ценностей, незаконная торговля культурным достоянием, имеющим историческую ценность, преступления против собственности, коррупция, экономические преступления.

По взаимному согласию стороны сотрудничают также в борьбе против любых других преступлений, предотвращение, раскрытие и расследование которых требует сотрудничества центральных компетентных органов их государств.

«Центральные компетентные органы государств сторон в соответствии с национальными законодательствами своих государств осуществляют сотрудничество в следующих формах: исполнение запросов; обмен оперативно-розыскной, оперативно-справочной, криминалистической и архивной информацией; согласованное, а в случае необходимости совместное проведение оперативно-розыскных мероприятий и расследований; обмен опытом в области предупреждения и борьбы с преступностью; временный обмен специалистами в целях получения информации, представляющей взаимный интерес в различных областях борьбы с организованной преступностью и по криминалистическому оборудованию; обмен нормативными правовыми актами в сфере предупреждения и борьбы с организованной преступностью; обмен результатами научных исследований в области криминалистики, криминологии и судебной медицины; оказание на взаимной основе содействия в обучении, специализации и повышении технического и профессионального навыков специалистов.