50 богатейших россиян потеряли за день почти $12 млрд

Алматы. 9 апреля. КазТАГ — Обвал фондового рынка привел к серьезному сокращению капиталов богатейших людей России: среди наиболее пострадавших есть как те, кто уже попал под санкции США, так и те, кого американский минфин в списки пока не внес, пишет РБК.

«Совокупное состояние 50 богатейших людей России за день сократилось более чем на $11,7 млрд, следует из данных экспертов журнала Forbes, рассчитываемых в режиме реального времени. Капиталы членов списка Forbes сокращаются вслед за падением российского фондового рынка — на пике падения индекс Мосбиржи (бывший ММВБ) опустился в понедельник более чем на 9%, а индекс РТС — почти на 11%», — говорится в сообщении.

«Лидером по потерям оказался Олег Дерипаска, чье состояние на фоне резкого снижения стоимости бумаг Rusal и En+ Group сократилось почти на четверть, или на $1,3 млрд. Эксперты Forbes оценивают состояние Дерипаски в понедельник в $4 млрд, тогда как на момент публикации рейтинга миллиардеров Forbes 2018 года было $6,7 млрд», — отмечается в сообщении.

Кроме того, те же $1,3 млрд потерял и основной владелец «Норильского никеля» (цена акций 9 апреля упала более чем на 15%) Владимир Потанин, которого в отличие от О.Дерипаски минфин США пока не отнес к числу «олигархов», которые «играют ключевую роль в поддержке злонамеренных действий России», а потому не должны быть «изолированы от последствий дестабилизирующей деятельности» российских властей.

Третье и четвертое места среди лидеров потерь дня остались за Виктором Вексельбергом (минус $908 млн) и Сулейманом Керимовым (минус $813 млн). Оба они оказались в опубликованном 6 апреля минфином США дополнении к санкционному списку.

«Еще двое фигурантов документа потеряли пока заметно меньше. Андрей Скоч, по подсчетам Forbes, стал беднее на $106 млн, Владимир Богданов — на $47 млн. Крупные потери из-за обвала фондового рынка 9 апреля, по подсчетам Forbes, понесли также Леонид Михельсон (минус $755 млн), Геннадий Тимченко (минус $716 млн), Владимир Лисин (минус $578 млн), Роман Абрамович (минус $534 млн), Вагит Алекперов (минус $519 млн) и Алексей Мордашов (минус $489 млн).

Курс евро 9 апреля впервые с августа 2016 года превысил 74,05 рубля, свидетельствуют данные торгов Московской биржи. По сравнению с закрытием предыдущей сессии европейская валюта выросла на 2,67%. Курс доллара превысил 60 рублей впервые с ноября 2017 года.

1 рубль = Т5,52.