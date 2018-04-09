Руководители казахстанских военных вузов должны отвечать за преступления среди учащихся

Астана. 9 апреля. КазТАГ — Оксана Скибан. Руководители военных вузов Казахстана должны отвечать за преступления среди учащихся, сообщил депутат мажилиса парламента РК Мухтар Ерман.

«Считаем, что состояние воспитательной работы в военных вузах находится на недостаточном уровне. Необходимо обратить особое внимание на эту проблему и ставить вопрос о прямой ответственности руководителей вузов», — сказал М. Ерман на правчасе по вопросам развития военного образования, науки и формирования военно-патриотического воспитания в мажилисе парламента РК в понедельник.

По информации главного военного прокурора, в 2017 году совершено 27 преступлений — неуставные отношения, взяточничество, а также убийство курсанта. В текущем 2018 году зарегистрировано 3 преступления.

Также мажилисмен полагает, что полезным будет использование опыта соседних стран по применению современных решений для политико-воспитательной работы среди рядового состава.

«Реальностью становятся походные многофункциональные информационные комплексы. Это автомобиль-фургон с мультимедийным оборудованием для воспитательной работы и организации досуга военнослужащих в полевых условиях. По мнению экспертов, это значительно увеличивает эффективность работы с поколением солдат, выросшим в эпоху высоких технологий», — подчеркнул он.