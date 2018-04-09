Т3,255 млрд хотят выделить из резерва правительства на ликвидацию последствий паводка в ВКО

Астана. 9 апреля. КазТАГ – Т3,255 млрд хотят выделить из резерва правительства на ликвидацию последствий паводка в Восточно-Казахстанской области, сообщается в проекте постановления кабмина «О выделении средств из резерва правительства Республики Казахстан».

«Выделить из резерва правительства РК на неотложные затраты, предусмотренного в республиканском бюджете на 2018 год для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного характера в период весеннего паводка 2018 года в Восточно-Казахстанской области, средства в сумме Т3,225 млрд», — говорится в проекте постановления.

Т673 из указанной суммы планируется выделить министерству сельского хозяйства для перечисления акимату ВКО в виде целевых текущих трансфертов для проведения работ по берегоукреплению русел рек в г. Семей, Аягозском, Глубоковском, Шемонаихинском и Зыряновском районах.

«Министерству по инвестициям и развитию РК для перечисления акимату ВКО: в виде целевых трансфертов на развитие в сумме Т1,1395 млрд на восстановление жилья в г. Семей, Аягозском, Глубоковском, Шемонаихинском и Зыряновском районах; в виде целевых текущих трансфертов в сумме Т1,4125 млрд на проведение ремонтно-восстановительных работ жилья, мостов и автомобильных дорог в г. Семей, Аягозском, Глубоковском, Шемонаихинском и Зыряновском районах», — сказано в документе.

Проект постановления вынесен на публичное обсуждение до 23 апреля.

Напомним, весенние паводки обрушились на ВКО в середине марта. Сразу несколько районов области пострадали от подтоплений, а наиболее серьезный удар стихии пришелся по Зыряновску, окраина которого почти полностью ушла под воду. В настоящий момент в регионе начали подсчитывать нанесенный паводками ущерб.