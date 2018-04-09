Исключить из госзакупок обеспечение питанием военнослужащих просят в РК

Астана. 9 апреля. КазТАГ — Оксана Скибан. В Казахстане планируют убрать из конкурсов госзаказа статью по обеспечению питанием военнослужащих, сообщил вице-спикер мажилиса парламента РК Владимир Божко.

«Я просил бы обратить внимание министерства экономики вот на такие вещи — они же не лезут ни в какие ворота! Вот, еле-еле перебороли школы, теперь мы будем бороться за это. Завтра пойдет такое же питание по медучреждениям, опять будем бороться. Давайте определимся, физиология определена, стоимость определена, и не надо создавать условий, при которых, как можно человека обеспечить сытностью в 2 раза дешевле. Что, соломой кормить что ли? Я думаю, вы поработайте, с рабгруппой и обеспечьте соответствующую поправку, согласованную, поскольку она пойдет в правительство, и давайте внесем это изменение», — сказал В. Божко на правчасе по вопросам развития военного образования в понедельник.

По его словам, поправки будут внесены в законопроект «О госзакупках», находящийся на рассмотрении мажилисменов.

«Рабгруппы сейчас у нас до второго чтения еще есть вопрос, там надо просто внести изменения в закон. Если положено по питанию Т1 200, все, никаких снижений не может быть», — подчеркнул замруководителя палаты.

Как сообщил министр обороны РК Сакен Жасузаков, конкурсы на обеспечение питанием военнослужащих «это очень сложный вопрос» для Вооруженных сил.

«Действительно, сегодня питание курсантов составляет Т1 200. Суточная доза калорий должна обеспечить 4 400 килокалорий. На эту сумму мы должны обеспечить трехразовым питанием военнослужащих и курсантов. Однако фирмы, которые участвуют в конкурсе, для выигрыша конкурса снижают свои суммы до Т900. Здесь мы ничего не можем поделать, потому что конкурс проводится согласно закону, его выигрывает тот, кто предлагает самую низкую цену, это неправильно», — указал он.

Глава ведомства отметил, что в этом году в этих конкурсах участвовали более 200 фирм.

«Из них заказчиком являются наши институты, выиграли фирмы от Т650 до Т900. По закону, вы знаете, кто меньше дает, тот и выигрывает. Я написал письмо премьер-министру, чтобы министерство обороны исключить из этой системы. Ну, что такое, курсант военного института, который бегает по полям, Т700-800. Не знаю, как эта фирма будет кормить. Это проблема», — посетовал С. Жасузаков.