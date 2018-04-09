Астана. 9 апреля. КазТАГ – Законопроект «О восстановлении платежеспособности граждан РК» и пакет сопутствующих поправок разработаны в Казахстане, сообщается на государственном портале «Открытые НПА».

«Настоящий Закон регулирует общественные отношения, возникающие при неспособности гражданина Республики Казахстан удовлетворить в полном объеме требования кредиторов, а также определяет цель, основные принципы и правовые основы открытия процесса восстановления платежеспособности граждан Республики Казахстан, порядок и условия его осуществления», — сказано в представленном в понедельник проекте закона.

В документе отмечается, что при запуске процесса восстановления платежеспособности будут учитываться принципы баланса интересов сторон, равного доступа граждан к процессу, пропорциональности распределения имущества должника между кредиторами одной очереди и другие критерии.

Проект сопутствующих поправок подразумевает внесение изменений и дополнений в Гражданский кодекс, в кодекс «О браке (супружестве) и семье», в Уголовный кодекс, в Уголовно-процессуальный кодекс, в Предпринимательский кодекс, в Гражданский процессуальный кодекс, в Земельный кодекс. Кроме того, поправки намерены внести в законы «О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств», «О банках и банковской деятельности в РК», «О нотариате», «Об адвокатской деятельности», «Об аудиторской деятельности», «О рынке ценных бумаг», «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество». Вместе с тем, авторы законопроекта хотят изменить законы «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей», «О медиации», «О миграции населения», «О микрофинансовых организациях», «О реабилитации и банкротстве», «О разрешениях и уведомлениях», «О платежах и платежных системах», «Об оценочной деятельности в РК».

Законопроект и проект поправок вынесены на публичное обсуждение до 19 апреля.

Напомним, концепция законопроекта «О восстановлении платежеспособности граждан РК» была представлена во второй половине февраля. Как 22 февраля сообщало МИА КазТАГ, согласно предлагаемым поправкам, должники, выплатившие в Казахстане более половины суммы основного долга, могут получить право сохранить за собой заложенные квартиры. Вместе с тем, дачу взявшими кредиты казахстанцами ложных данных о своей неплатежеспособности в соответствии с концепцией предлагают сделать уголовным преступлением.

Отметим, что, по мнению авторов нового закона и сопутствующих поправок, благодаря законопроекту попавшие в долговую яму граждане Казахстана могут быть избавлены от нежелания жить. По мнению разработчиков, у должников, прошедших процесс восстановления платежеспособности, отпадет «потребность в социальной поддержке за счет государственных ресурсов», появится «возможность начать вести активную экономическую деятельность, создавая благосостояние для себя, своей семьи и, в целом, для экономики».