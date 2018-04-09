Крупный пожар вторые сутки тушат в природном резервате в Атырау

Алматы. 9 апреля. КазТАГ – Крупный пожар вторые сутки тушат в природном резервате «Ақ Жайық» в Атырау, сообщает «Мой город».

«Возгорание первого участка камыша произошло вечером 8 апреля, за ночь пожар распространился и на другие участки. Утром 9 апреля площадь возгорания уже составила 2,5 га, ближе к обеду из-за сильного ветра от пожара пострадало уже 4,5 га водно-болотных угодий», — говорится в сообщении в понедельник.

По словам директора РГУ «Государственный природный резерват «Ақ Жайық» Армана Курманбаева, с самого утра в борьбе с огнем задействованы 40 инспекторов резервата, 12 единиц спецтехники, из них 2 – малые патрульные машины.

«Тушить пожар помогают местные жители Дамбинского сельского округа, а также сотрудники департамента ЧС», — уточнил А. Курманбаев.

Отмечается, что быстрому распространению огня способствует сильный ветер. Кроме того, по словам руководителя резервата, к возгоранию не может подобраться и тяжелая спецтехника с цистернами с водой из-за болотистой местности, поэтому огонь приходится тушить вручную, а также с помощью мотопомп. Однако, подчеркивает глава природоохранной зоны, потушив огонь сверху, нет вероятности, что возгорание не осталось внизу в слое торфяника.

«Ближайший населенный пункт, расположенный по соседству с резерватом – п. Дамба, который находится на расстоянии 1 км от горящих участков. Но благодаря тому, что ветер дует в сторону моря, огонь распространяется в том же направлении, унося с собой всю гарь. Борьбу с огнем мы будем вести на протяжении всей ночи до полной его ликвидации. Будем надеяться, что ветер не переменит своего направления, и огонь не подступится к населенным пунктам», — добавил А. Курманбаев.

Сегодня на территории природного резервата гнездятся порядка 300 видов птиц и обитают около 100 видов зверей.