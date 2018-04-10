«Русские – это евреи XXI века»

Путинские пропагандисты всё чаще сравнивают попытки обвинить Россию во всех смертных грехах – с антисемитизмом и даже с Холокостом. Конечно, богатая аналогия, но и двусмысленная

Занятная полемика разгорелась недавно в передаче у Владимира Соловьёва. Обсуждали кризис в отношениях России и Запада. Один из гостей, представлявший «либералов», имел неосторожность сказать, что, если большая часть класса игнорирует какого-то подростка, не хочет с ним дружить, это в первую очередь проблема самого подростка:

«Может, его одноклассники не правы, может они плохие, но прежде всего он сам должен искать выход из этой ситуации…»

Владимир Рудольфович Соловьёв в ответ буквально взорвался:

«Как еврей я очень вас понимаю. О! Как я вас понимаю! Потому что одному народу на протяжении многих веков говорили, что он сам виноват… Вот вы сейчас договорились!.. Я ведь правильно понимаю, что вы оправдываете многовековые гонения еврейского народа? Объясняете, что это «его проблема». Нам в праздник Пейсах это интересно слышать… Потому что Пейсах это как раз о свободе. То есть народ, который первым призвал к свободе и выходу из Египта, виноват, оказывается!… И Венская конференция тоже сказала: «да, вы, евреи, сами виноваты. Поэтому немцы вправе сделать с вами всё, что хотят». И вся цивилизованная Европа тогда подтвердила, что, если мальчика в классе травят – это его проблемы…. Ты смотри, как интересно!».

В общем, либерала красиво уделали в российской телестудии посредством самых что ни на есть либеральных аргументов и фактов.

Вообще, сравнение «русские – евреи XXI века» в последнее время часто используется в пропутинской пропаганде. Оно красивое. Я бы даже сказал – озорное. Получается, что те «цивилизованные страны», которые сейчас травят Россию и называют Путина фашистом, сами стоят на одной доске с нацистами, устроившими Холокост. Или, по крайней мере, с теми западными политиками, которые молчаливо признавали за Гитлером право на «окончательное решение еврейского вопроса».

Это сильно, это работает. Плюс приятная возможность для многих российских телеведущих пообедать сразу в двух местах.

Однако, если разбирать данную тему всерьёз (а этого никто не делал, я вам ручаюсь), картина получится гораздо более замысловатая. Мы ведь исходим из того, что на самом деле никто ни в чём не виноват, правда? Ни русские, ни евреи, ни тот самый подросток, которого почему-то травят в классе. Но куда в этом случае девать плохую российскую элиту? Всем известно, что она «неправильная». Коррумпированная. Ворует деньги у собственного народа. Вывозит на Запад. Подаёт всем дурной, разлагающий пример…

Об этом рассказывают и сами российские пропагандисты. А Путин беспощадно борется с плохой элитой. Вон миллиардеров Магомедовых недавно арестовали. Они вроде бы связаны с криминалом. И одновременно связаны с либеральным крылом правительства. С Медведевым и Дворковичем. Теперь эту гидру курощат и, глядишь, скоро вырвут ядовитое жало. Или у гидры не бывает жала? А что там у неё?

Но давайте разберёмся, кого плохая российская элита «отзеркаливает». С кем она перекликается из прошлого вот в этом ярком сравнении «русские – евреи двадцатого века».

Не с еврейскими пассионариями 1910-х, наломавшими дров в России и страшно переполошившими Европу? И не с еврейскими финансистами, скупившими к началу 1930-х все банки и всю дорогую недвижимость в Берлине и переполошившими немцев ещё страшнее?

Вообще, метафоры как полемический приём стоят очень не дорого. Потому что истина всегда конкретна. Евреи в двадцатом веке это одна история. Русские в двадцать первом – совсем другая. А мальчик и его одноклассники третья. Я уже писал, что до Холокоста умеренный антисемитизм действительно считался в Европе и в Америке допустимым и легко находил оправдания. Например, одна из самых позорных дат в новейшей истории США – 6 июня 1939 года. В этот день развернулся и поплыл обратно из Америки в Европу немецкий пароход «Сент-Луис», на котором около тысячи евреев, спасаясь от преследований со стороны нацистов, прибыли в США и попытались найти там убежище. Но американское правительство отказалось их принять. Корабль вернулся восвояси. Многие его пассажиры погибли в концлагерях.

А сейчас беженцы из Африки и с Ближнего Востока пытаются всеми правдами и неправдами проникнуть в Европу. Кого-то европейцы принимают, многих заворачивают. Хотя в тех странах, откуда эти люди бегут, голод, война и смерть. А в Германии, Франции, Италии и за их пределами ведутся споры: надо ли принимать так много беженцев и к чему это приведёт. Аргументы есть как у сторонников, так у противников. Я не уверен, что и все мои читатели категорически «за».

Но какие доводы у тех, кто против «широкой» миграции в Европу? Подозреваю, примерно те же, какие были у американских конгрессменов, отклонивших в 1939 году проект закона Вагнера-Роджерса. Авторы закона предлагали позволить двадцати тысячам еврейских детей до 14 лет въехать из Германии в Соединённые Штаты.

«20 000 очаровательных детей очень скоро превратятся в 20 000 уродливых взрослых», – заявила Лора Делано Хофтелинг, двоюродная сестра президента Рузвельта и жена заведующего отделом государственного департамента США по вопросам иммиграции.

А потом был Холокост. Чудовищное преступление против человечности. Холокост окрасил совсем в другие тона все предыдущие события. Сделал ужасным и гадким «умеренный антисемитизм», который до этого скромно стоял в одном ряду с иными «анти». И далеко позади расовой сегрегации. Как вы знаете, до середины 1940-х в США белые и «цветные» ездили в разных автобусах и ходили в разные кафе. А последние «школы для чёрных» закрылись только в 1950-е….

С тех пор ужасный антисемитизм находится в сложных и даже загадочных отношениях с прочими национальными фобиями и предрассудками. Например, с русофобией. Вот недавно российский режиссёр Тофик Шахвердиев написал в фейсбуке:

«Русофобии нет в природе. Считается, что нас не любят за то, что мы честные, справедливые, территория наша большая и недра богатые. А чужестранцы — люди порочные, лицемерные, завистливые — терпеть нас, хороших, не могут, раз за разом хотят ущучить и чего-нибудь отнять. Но хороших, честных, талантливых русских-российских, во всем мире как раз любят. Не любят лживых, вороватых, бездарных. — Это не мы! Нас там нет! А вы докажите! Отсюда страх, который по ошибке называют русофобией».

Я прочитал это всё и спросил у Тофика: С антисемитизмом такая же история? Хороших евреев во всём мире любят, а не любят лживых, вороватых, бездарных? Режиссёр пока не отозвался.

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