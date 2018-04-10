Московская биржа может войти в капитал KASE

Алматы. 10 апреля. КазТАГ – АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE) и ПАО «Московская биржа» (МБ) подписали соглашение, предполагающее стратегическое сотрудничество и в будущем участие МБ в капитале KASE, говорится в сообщении казахстанской биржи.

«Настоящее соглашение направлено на содействие развитию единого евразийского экономического пространства и формированию единого финансового рынка государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)… Соглашение предусматривает установление стратегического партнерства двух бирж и, в перспективе, участие Московской биржи в капитале KASE», — указывается в информации, распространенной во вторник.

Как считает председатель правления KASE Алина Алдамберген, реализация соглашения будет способствовать решению стратегических задач по развитию биржевого рынка Казахстана, внедрению новых биржевых продуктов и расширению инвесторской базы.

«Привлечение стратегического партнера в лице Московской биржи позволит модернизировать применяемые на KASE технологии и будет содействовать дальнейшей интеграции наших рынков в рамках ЕАЭС», — уверена она.

В свою очередь председатель правления Московской биржи Александр Афанасьев назвал партнерство МБ и Казахстанской фондовой биржи одним из важных этапов интеграции рынков ЕАЭС, призванным повысить привлекательность торговых площадок двух бирж и улучшить ликвидность биржевых инструментов.

«Инвесторы наших стран получат доступ к новым инструментам и расширят возможности диверсификации, а эмитенты – новые источники капитала», — подчеркнул он.