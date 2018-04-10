Алматы. 10 апреля. КазТАГ — Аппарат «ЭкзоМарса» перешел на рабочую орбиту и приступает к изучению атмосферы планеты, сообщается на сайте «Роскосмоса».

«Орбитальный модуль TGO (Trace Gas Orbiter) миссии «ЭкзоМарс» перешел на рабочую орбиту и в ближайшее время начнет изучение газового состава атмосферы в поисках следов метана и окиси углерода — как показателей геологической и биологической активности Красной планеты», — говорится в сообщении.

Как отмечается, сейчас модуль находится на круговой орбите высотой 400 км.

«На третью декаду апреля запланировано начало наблюдений в режиме солнечных затмений. (…) Важнейшая задача этих экспериментов — определить содержание малых газовых составляющих марсианской атмосферы, в том числе «парниковых газов» метана и окиси углерода», — указано в сообщении.

TGO также займется созданием карты марсианских залежей льда, где может быть заключен метан и органические останки микробов.

Как сообщалось, российско-европейская миссия ExoMars была запущена с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя «Протон-М» 14 марта 2016 года.

В состав миссии вошли аппарат Trace Gas Orbiter (TGO) и демонстрационный десантный модуль Schiaparelli. Аппараты достигли Марса в октябре. Орбитальный модуль TGO, предназначенный для изучения газового состава атмосферы и распределения водяного льда в грунте Марса, и Schiaparelli успешно разделились 16 октября. Связь со спускаемым аппаратом оборвалась 19 октября в момент его спуска на марсианскую поверхность. Европейское космическое агентство 22 октября официально подтвердило, что Schiaparelli потерпел крушение при посадке на поверхность Марса.

Второй этап миссии ExoMars изначально был запланирован на 2018 год, но позднее перенесен на 2020 год. На этой стадии проекта предусмотрена отправка на Марс российской посадочной платформы и европейского марсохода. Ключевыми задачами на этой стадии станут бурение и анализ марсианского грунта. Ученые полагают, что на глубине нескольких метров могли сохраниться следы органической жизни.