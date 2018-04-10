Т26 млрд выделено на бесплатную вакцинацию казахстанцев в 2018 г.

Атырау. 10 октября. КазТАГ – Т26 млрд выделено на бесплатную вакцинацию казахстанцев в 2018 году, передает корреспондент агентства.

«В этом году республиканский бюджет выделил Т26 млрд на вакцинацию населения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП)», — сообщила во вторник на брифинге в Атырау главный эксперт комитета охраны общественного здоровья (КООЗ) министерства здравоохранения РК Нуршай Азимбаева.

Кроме того, по ее словам, из местных бюджетов выделяются средства на иммунизацию по 4 видам заболеваний, в числе которых гепатит А и грипп.

«На средства республиканского бюджета будут закуплены 20 препаратов, вакцин. Первые партии поступят в регионы в апреле-мае. По еще двум препаратам – против кори, паротита идут тендерные процессы. Эти препараты поступят в республику позже», — отметила спикер.

Она подчеркнула, что вакцинация имеет большое значение для здоровья нации и отказ от нее «приводит к плачевным последствиям».

«Отказ от вакцинации – проблема, существующая во всем мире. И это печально. В Казахстане только в прошлом году было зарегистрировано 12,8 тыс. отказников. В связи с этим мы проводим большую разъяснительную работу, в том числе и на местах. Большая часть родителей, которые отказываются прививать своих детей – в Алматы, Актобе, Атырау, Мангистау, Караганде и Западна-Казахстанской области», — сказала главный эксперт КООЗ МЗ РК.

Почти 90% людей, по данным комитета минздрава, отказываются от прививок по религиозным соображениям.

«Это, в первую очередь, в западных областях. В целом по республике этот показатель 37-38%. Помимо этого отказываются от иммунизации, выражая недоверие к качеству вакцин, приводя примеры из СМИ о бесполезности применения прививок и так далее», — пояснила Н. Азимбаева.