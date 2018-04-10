Находящихся в местах лишения свободы Алматы около 30 человек подвержены деструктивной идеологии

Алматы. 10 апреля. КазТАГ — Динара Жаркеева. Около 30 человек, находящихся в местах лишения свободы Алматы, подвержены деструктивной идеологии, сообщил руководитель управления по делам религий Алматы Айдар Есенбеков.

«Действительно такая проблема есть. Было время, когда самым распространенным местом идеологов были места лишения свободы, это было раньше, потом государственные органы взялись за эту работу. Сейчас во всех учреждениях лишения свободы есть штатные специалисты теологи, они с ними работают, выявляют и привлекают имамов. Закреплены 6 имамов у нас в городе. Они 2 раза в неделю встречаются с контингентом, проводят информработу, общую работу. По моим данным, у нас в городе таких людей 28. (…) Они подвержены такой идеологии», — сказал А. Есенбеков на брифинге во вторник.

При этом он отметил, что в настоящее время места заключения уже не являются основным местом распространения деструктивной идеологии.

По его словам, сейчас приверженцы такой идеологии сосредоточены на базарах и в социальных сетях.

«У нас представителями деструктивных течений пропаганда идет в основном через социальные сети, интернет. Мы вместе с правоохранительными органами боремся с этим. Через социальные сети идет распространение идеологии. Потом есть определенные активисты, которые собираются возле мечетей. Представители деструктивных течений в основном сосредоточены на базарах, торговых центрах, где торгуют определенными товарами: запчастями, сотовыми телефонами», — добавил он.