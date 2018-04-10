Шымкентский НПЗ встал на плановый капремонт с 10 апреля

Шымкент. 10 апреля. КазТАГ – На шымкентском НПЗ начался капитальный ремонт, сообщила пресс-служба ТОО «ПетроКазахстан ойл продактс».

«На шымкентском НПЗ начался капитальный ремонт. Мы информируем о плановой остановке завода с 10 апреля. График планово-предупредительных работ технологических установок ШНПЗ согласован с министерством энергетики РК», — сказали в пресс-службе предприятия.

Как отметили в компании, проведение капитального ремонта направлено на обеспечение выполнения требований промышленной безопасности и надежности оборудования завода. В этот раз, помимо реконструкции действующего оборудования, будут проведены работы по интеграции действующих объектов и новых установок комплекса каталитического крекинга.

«Перед остановкой предприятия были заполнены все резервуарные парки необходимым объемом товарной продукции», — сообщили в пресс-службе.

Шымкентский НПЗ построен в 1985 году, его проектная мощность составляет 5,25 млн тонн нефти в год. Завод вырабатывает 30% нефтепродуктов от общего годового объема, производимого тремя НПЗ Казахстана.

Как уже сообщалось, модернизация ШНПЗ началась в 2011 году в рамках госпрограммы индустриализации и включает в себя 2 этапа. 1-й этап завершился окончанием пусконаладочных работ на установке изомеризации в июле 2017 года. В целом модернизацию ШНПЗ планируется завершить в середине 2018 года, мощность завода при этом вырастет до 6 млн тонн в год.

После завершения второго этапа модернизации производство высокооктановых бензинов возрастет до 2 млн 270 тыс. тонн в год, дизельного топлива — до 1 млн 916 тыс. тонн в год, авиатоплива — до 400 тыс. тонн в год, а доля продукции завода на рынке РК увеличится до 35%.

50% акций завода принадлежит АО «КазМунайГаз», 50% — компании CNPC.