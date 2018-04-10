Поступления в Нацфонд Казахстана за I квартал уменьшились на 21,2%

Алматы. 10 апреля. КавзТАГ — Поступления в Национальный фонд РК за январь-март 2018 года составили Т466,97 млрд, что на 21,2% ниже поступлений за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).

«Столь объемные поступления в прошлом году (Т592,3 млрд за январь-март 2017 года — КазТАГ) были в первую очередь связаны с повышенными поступлениями НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых – КазТАГ) в январе – 318,72 млрд тенге, или более половины поступлений по данной статье за весь прошлый год. В этом году поступления НДПИ оказались скромнее – 52,7 млрд тенге за три месяца», — указывается в информации АФК.

Положительными тенденциями в текущем году, как считают в ассоциации, стало увеличение поступлений корпоративного подоходного налога на 49%, рентного налога на 133,2% и рост доли Казахстана по разделу продукции в 2,76 раза.

«Мы не исключаем, что подобные изменения по статьям связаны с изменениями в подходах к учету и администрированию. Если динамика всех поступлений, зафиксированная за первые три месяца текущего года, сохранится на протяжении всего 2018 года, то можно ожидать, что итоговые поступления в текущем году составят 1,87 трлн тенге (простое усреднение), что на 8,2% ниже поступлений за прошлый год», — прогнозируют в АФК.

Напомним, что, согласно прогнозу министерства национальной экономики РК, поступления в Нацфонд по итогам 2018 года составят Т2,6 трлн.