Ни в одной области нет 100% обеспечения компьютерами образовательных учреждений – Сагинтаев

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Астана. 10 апреля. КазТАГ – Оксана Скибан. Ни в одной области Казахстана нет 100% обеспечения компьютерами образовательных учреждений, сообщил премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев.

«Необходимо обеспечить компьютерами образовательные учреждения. Ни в одной области на 100% не обеспечены. В Алматы и Астане также нет. В Акмолинской области 29%, Жамбылской – 22%, в Южно-Казахстанской – 32%, в Кызылординской – 40%. Самый высокий показатель в Атырауской области – 82%. До конца года, я думаю, данный вопрос найдет свое решение», — сказал Б. Сагинтаев на заседании правительства во вторник.

Также он обратил внимание на обеспечение широкополосным интернетом.

«По широкополосному доступу к интернету имеются определенные вопросы. До конца 2020 года мы до всех отдаленных сельских населенных пунктов доведем интернет. Все вопросы будут решены. Однако областные, районные центры, города сейчас достигли только 85%. Если мы на 100% решим вопрос с компьютерами, тогда многие вопросы будут решены. Оставшиеся 15% будут решены до конца 2020 года», — пояснил глава кабмина.

Непонятной премьер назвал ситуацию с системой Wi-Fi.

«Если говорить о системе Wi-Fi – непонятная ситуация. В городах можно решить все эти вопросы. В Астане только 54% обеспечение Wi-Fi, в Алматинской области – 22%, в Акмолинской – 18%, это легкорешаемые вопросы. Я думаю, необходимо приступить к их решению. Остальные акиматы, если все образовательные учреждения мы подключим к Wi-Fi, широкополосному интернету, я думаю, мы решим», — добавил Б. Сагинтаев.

Напомним, 16 февраля министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев заявлял, что по состоянию на конец 2017 года сетью высокоскоростного интернета стандарта 4G (мобильный широкополосный интернет) охвачены все населенные пункты численностью населения от 50 тыс.

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