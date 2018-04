Отходит ли Анкара от Запада с тем, чтобы сформировать новую ось, или же попросту выходит из-под контроля?

Издание Ahval опубликовало аналитическую статью Явуза Байдара под названием «Erdoğan is weakest link in the anti-Western alliance for Syria» — «Эрдоган является самым слабым звеном в антизападном альянсе по Сирии».

В ней говорится так: «Отходит ли Анкара от Запада с тем, чтобы сформировать новую ось, или же попросту выходит из-под контроля?

Вопрос этот заслуживает рассмотрения в свете того способа ведения дел, которому Эрдоган отдает предпочтение при общении с Западом и который можно охарактеризовать как сочетание жесткой риторики и того, что наблюдатели называют «политикой заложников». Имеется в виду нежелание Анкары освободить иностранных граждан, попавших под раздачу в ходе чисток после попытки военного переворота.

Силовая политика Эрдогана сфокусирована на семилетней гражданской войне в Сирии и курдском конфликте. Его Партия справедливости и развития (Adalet ve Kalkınma Partisi — АКП) не протестует. Скорее, она пляшет под любую музыку, сочиненную Эрдоганом. В АКП многие проникнуты осознанием уникального положения Турции в качестве последнего бастиона суннитского политического ислама у власти.

В Сирии тон Эрдогана зависит от тона, выбранного американским президентом Дональдом Трампом и российским президентом Владимиром Путиным. Это – своего рода игра. Поэтому Эрдоган передвигается с соблюдением осторожности, будучи готовым к любому зигзагу или повороту на каждом шагу.

Так вот, предполагаемый «отход от Запада» представляет собой тактику в контексте ведения переговоров, а не декларируемую политику. Как гласит известная турецкая поговорка, для приготовления риса воды потребуется много.

Анкара довольна результатами завоевания Африна и установления военных наблюдательных пунктов в Идлибе. Было бы иллюзией полагать, что Эрдоган действительно хочет того, чтобы американские войска — около 2 тысяч военнослужащих – окончательно покинули северную Сирию. Для него было бы гораздо лучше сохранение хрупкого баланса между Соединенными Штатами и Россией.

Эрдоган прекрасно отдает себе отчет в том, что ультра-светский, милитаристский евразийский фланг турецкого истеблишмента укрепляет политические позиции в Анкаре. У него есть осознание того, что он должен маневрировать очень осторожно с тем, чтобы не дать сторонникам-евразийцам чрезмерно много власти. Это значит, что Эрдоган может пойти Путину на уступки ровно столько, сколько необходимо. Но не более.

В то же время он доверяет администрации Трампа куда меньше, чем людям Путина.

Саммит в Анкаре с участием президентов России и Ирана вписывается в контекст хитроумного набора ходов Эрдогана, и он поможет поддерживать атмосферу обеспокоенности на Западе. Эта трехсторонняя встреча на высшем уровне также дает президенту Турции возможность позиционировать себя в качестве неутомимого борца с Западом и позволяет ему налаживать связь со своими такими внутренними врагами, как антиамериканские кемалисты и левые.

Турцию, Россию и Иран объединяет общая заинтересованность в выведении американцев из Сирии и Ирака. Но Эрдоган является самым слабым звеном в этом плане».

Вышеизложенную информацию можно дополнить такими сведениями. Встреча президентов России, Турции и Ирана по сирийскому вопросу состоялась 4 апреля в Анкаре. Они подписали заявление по Сирии, в котором согласились продолжать сотрудничество в целях достижения мира в Сирии и защиты гражданского населения в зонах деэскалации.

Лидеры этих трех стран встретились в таком формате во второй раз. Первый российско-ирано-турецкий саммит состоялся в ноябре прошлого года в российском городе Сочи.

