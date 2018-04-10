Назарбаев отметил важную миссию молодежного крыла «Жас Отан» в процессе реализации государственной политики

Астана. 10 апреля. КазТАГ – Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с первым заместителем председателя партии «Нур Отан» Мауленом Ашимбаевым, сообщает пресс-служба главы государства.

«В ходе встречи президенту Казахстана была представлена информация о текущей деятельности партии, а также отчет об итогах проведения IV съезда молодежного крыла «Жас Отан», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Акорды во вторник.

Глава государства отметил важную миссию молодежного крыла партии в процессе реализации государственной политики.

«Съезд молодежного крыла «Жас Отан» прошел успешно. В соответствии с моим поручением должна осуществляться политическая работа среди молодежи. Цель «Жас Отан» – сплотить вокруг себя всю молодежь Казахстана», — сказал Н. Назарбаев.

В свою очередь М. Ашимбаев подробно остановился на достигнутых результатах по итогам проведенного съезда.

«В IV съезде приняли участие более 1,5 тыс. делегатов со всех областей и регионов. В первый день форума состоялась конференция партии, были проведены 5 специальных панельных сессий», — отметил первый заместитель председателя партии «Нур Отан».

Кроме того, он доложил президенту Казахстана об участии партии в реализации стратегических государственных и отраслевых программ, в том числе «Рухани жаңғыру» и «Цифровой Казахстан».

Также первый заместитель председателя партии «Нур Отан» проинформировал главу государства о ходе формирования кадрового резерва партии.

По итогам встречи Н. Назарбаев дал ряд конкретных поручений в направлении усиления работы партии по различным сферам деятельности.