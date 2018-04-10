Новая Зеландия выступает против милитаризации Океании

Алматы. 10 апреля. КазТАГ — Премьер Новой Зеландии заявила, что ее страна выступает против милитаризации Океании, приводит ТАСС слова премьер-министра страны Джасинды Ардерн.

«В конечном счете речь идет о дискуссиях двух суверенных государств. Однако я абсолютно открыто говорю сейчас и буду публично и в частном порядке говорить в будущем о том, что мы решительно выступаем против милитаризации Тихоокеанского региона», — заявила Д. Ардерн во вторник в Веллингтоне, комментируя по просьбе журналистов опубликованное в тот же день австралийской газетой The Sydney Morning Herald сообщение о планах Китая создать военно-морскую базу на Вануату.

Согласно изданию, которое ссылается на информированные источники в Канберре, Китай обсудил с Вануату возможность своего постоянного военного присутствия в Южно-Тихоокеанском регионе и, «хотя официальных предложений правительству Вануату пока не сделано, высокопоставленные источники в разведывательных кругах Австралии полагают, что результатом реализации планов Пекина может стать строительство постоянной военной базы».

Вануату — небольшое тихоокеанское государство в Меланезии, расположенное на 83 островах архипелага Новые Гебриды общей площадью около 12,2 тыс. кв. км. К северо-западу от Вануату расположены Соломоновы Острова, к западу — Австралия, к югу — Новая Каледония, к востоку — Республика Фиджи.