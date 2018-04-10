США обвинили РФ в гибели мирных жителей в Сирии

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Алматы. 10 апреля. КазТАГ — На экстренном заседании Совбеза ООН представитель США Никки Хейли заявила, что Россия виновата в гибели мирных жителей в Сирии, сообщает Русская служба BBC.

«На руках России «кровь сирийских детей». Миру пора увидеть, как вершится справедливость. В истории сегодняшний день останется как момент, когда Совет безопасности либо проигнорировал свой долг, либо показал свою полную неспособность защитить людей Сирии. В любом случае, США на это ответят», — заявила Н.Хейли на заседании, созванном по поводу предполагаемой химической атаки в Думе (одном из населенных пунктов в районе Восточная Гута, пригороде Дамаска).

Немедленно созвать экстренное заседание Совета безопасности ООН потребовали накануне сразу 9 стран — после сообщений о применении 7 апреля в Думе сирийскими войсками химического оружия, в результате чего погибли десятки мирных жителей, включая детей.

Представитель России Валерий Небензя, со своей стороны, заявил, что российские специалисты не обнаружили следов химической атаки в Думе.

«Туда были направлены российские специалисты по радиологической, химической и биологической защите для сбора данных. Они взяли пробы грунта, которые показали отсутствие нервнопаралитических и хлорсодержащих веществ. Опросили местных жителей и прекративших сопротивление боевиков. Ни один местный житель не подтвердил факт химической атаки», — отметил В.Небензя.

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Государственный департамент США заявил, что атака, если она будет подтверждена, требует немедленной реакции со стороны международного сообщества.

Проверить независимым способом, что произошло в Думе на самом деле и сколько было погибших, пока не представляется возможно.

В Союзе медицинских организаций, который работает с больницами в Восточной Гуте, BBC сообщили, что сирийские врачи зафиксировали по меньшей мере 70 смертей.

Базирующееся в США Сирийско-американское медицинское общество сообщило, что погибли по меньшей мере 48 человек. У всех погибших были симптомы, указывавшие на применение химических отравляющих веществ.

Еще более 500 человек были доставлены в медицинские центры с похожими симптомами, сообщает организация, ссылаясь на службы скорой помощи в Думе.

Президент США Дональд Трамп накануне впервые публично обвинил в происходящем лично президента России Путина.

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