Расскажите нам про Казахстан. Часть 2. Полицейские и воры, попрошайки и жуки

Не советами МИДов едиными живут путешественники, но в еще большей степени страновая информация ищется в проверенных туристических справочниках, и уже после на форумах и блогах

Часть 1

Сейчас первоочередным агрегатором таковой информации стал сайт Wikitravel. И, не исключено, что наши власти могли бы и заплатить, чтобы удалить некоторые «зарисовки».

Начнем с визового вопроса. Сайт предупреждает, что, несмотря на нововведения, не требующие перед получением визы предоставлять в посольства копии писем-приглашений, не до всех посольств это дошло.

О языке общения. Указывается, что 90% знают русский и менее 50% — казахский. «И хотя русский язык более применим, этнические казахи отреагируют экстремально позитивно, если вы сможете хоть немного говорить по-казахски, даже если сами они совсем на нем не говорят, потому что казахский язык является источником национальной гордости казахского народа».

При этом ряд сведений откровенно устарел. Так, к примеру, советуют, что дешевый алкоголь можно купить круглосуточно в маленьких магазинчиках, называемых «остановками». А в некоторых магазинах бутылка водки обойдется дешевле бутылки воды. Правда, касательно «остановок» предупреждают, что напитки там могут быть сомнительного происхождения.

О безопасности. В первую очередь отмечается, что народ Казахстана имеет долгую историю гармоничных межнациональных отношений и уважительного отношения друг к другу в повседневной жизни. Этого не отнимешь. В связи с чем «визитеры страны могут ощутить гостеприимство и теплоту этой душевной страны». При этом «ваша личная безопасность может варьироваться от очень безопасного до относительно небезопасного в зависимости от местоположения, времени суток, обстоятельств и вашего личного поведения».

«Как правило, казахстанские города безопасны в течение дня, но некоторые части крупных городов следует избегать ночью, чтобы снизить риск (например, все части Алматы ниже улицы, некоторые другие отдаленные микрорайоны и районы с высокой концентрацией разваливающихся частных домов (например, Шанырак), в небольших городах, таких как Тараз, Балхаш, Шымкент (!!! – А.Г), Талдыкорган, Уральск, Семей и Усть-Каменогорск, ночные прогулки не должны представлять значительного риска, а в еще меньших городах — Шар, Степногорск и Темиртау – существует высокий риск грабежа и насильственных преступлений».

С вопросами безопасности связана наша известная коррупция – а точнее вовлеченные в нее полицейские – о чем в предупреждениях Министерств иностранных дел почти ничего не говорится.

«Коррупция — огромная проблема в Казахстане, несмотря на многочисленные попытки правительства с ней бороться. Как ни печально, полиции, в основном, не доверяют. Из-за своей низкой зарплаты «менты» (так говорится на сайте – А.Г.) легко берут взятки и зачастую сами проявляют агрессию. Например, могут ограбить иностранных визитеров за то, что те якобы появились в общественном месте в пьяном виде. Другие чиновники тоже могут принять участие в подобных выходках с иностранцами. Храните паспорт (или заверенную копию паспорта и визы) с вами все время. Хотя в последнее время ситуация улучшилась, полиция может по-прежнему пытаться вымогать деньги у иностранцев, особенно на поездах и междугородных автобусах. Если офицеры не пьяны (!!! – А.Г.), можно попробовать увернуться от выплаты взятки, притворяясь, что не понимаете языка или заявив о своей неплатежеспособности. Поздно вечером люди, говорящие на иностранных языках, могут привлечь дополнительное внимание со стороны полиции, которая, как известно, может ложно обвинить человека в совершении мелких преступлений и за это получить «штраф» в размере 1000 — 5000 тенге наличными».

Наконец, о госбезопасности. «Власти очень часто негласно наблюдают за гостями в гостиничных номерах, например, прослушивая телефоны или роясь в ваших вещах (о том же, если помните, предупреждает Госдеп). Чтобы не допустить лишних проблем с властями, избегайте фотографирования правительственных зданий, что может интерпретировать как шпионаж и довести вас до тюрьмы».

В сравнении с полицией и госбезопасностью, следующее, возможно, не столь чревато, но все же.

«Иностранец, обращающийся к местной женщине на улице или в ночном клубе, может привлечь нежелательное внимание со стороны местных или привести к дискуссии на повышенных тонах. Нормальное западное отношение и уважение к женщинам и детям, включая улыбку или приветствие, могут восприняться мужем или отцом как угроза или оскорбление» — так что с улыбками в неулыбчивой по большому счету стране нужно быть осторожными. (источник)

Перейдем к другому известному в мире путешественников сайту Worldnomads (Мировые кочевники), заточенному на вопросах страновой безопасности. «Транспорт, воры и коррумпированная полиция — вот лишь некоторые проблемы, с которыми вы можете столкнуться. Будьте к ним готовы, и вы можете избежать их. Если нежелательные вещи в конечном итоге все-таки с вами произойдут, по крайней мере, вас предупредили!» — сообщается перед тем, как рассмотреть каждый из пунктов в отдельности.

«Большинство городских районов вполне пристойны в течение дня. Однако путешественники сообщают, что их грабили с применением насилия в ночное время, и главный общий совет в том, чтобы никогда не выходить в одиночку с заходом солнца».

Один из лайфхаков, в то же время вынесенный в подзаголовок, довольно красноречив «Не доверяй властям!». Правда, дальше по большей части идет пересказ Wikitravel (хотя, возможно, все наоборот) с уточнениями. Как-то — коррумпированная полиция пытается заработать на появлении подвыпивших иностранцев на публике чаще всего в Атырау и Тенгизе (почему-то только там, считает автор, появление нетрезвым в общественном месте влечет за собой реакцию полиции). Зато пытаются предупредить, что и таможенники могут оказаться не против того, чтобы обогатиться за счет покидающего страну приезжего. «Как отмечают путешественники, таможенники могут вымогать 500 долларов за непонятные нарушения». Притом других, как пишут на сайте, штрафовали только за выезд из страны (скорей всего, они что-то упустили с регистрацией – благо, подобный пережиток имеется лишь у нескольких не самых счастливых стран мира).

И вновь идут предупреждения, что даже гипотетически некоррумпированные представители власти могут предпринять некоторые сомнительные вещи в отношении путешественников, к примеру, поместить их под наблюдение. И раз об этом пишут многие, то скорей всего так оно и есть (достаточно вспомнить впечатления специального докладчика ООН, ставшего жертвой слежки казахстанских спецслужб в 2015 году). Есть и другие предупреждения, которые для нас новостью не станут, но нам они неинтересны – мы в этом живем. (источник).

Американский популярный ресурс полезных советов «Smarttravel» (Умное путешествие) довольно лаконичен и среди опасностей, редакция выделяет три основных:

«Казахстан – бедная страна. Работающие не имеют средств, даже чтобы купить основные продукты питания. Следовательно, взяточничество и попрошайничество – общая практика».

Снова почему-то Западный Казахстан. «В Западном Казахстане, особенно в Тенгизе и Атырау, хождение в нетрезвом состоянии является нарушением закона. Даже если вы выпили одно или два пива, полиция может остановить и начать задавать вопросы. Некоторые полицейские на самом деле стоят возле баров, дабы брать на выходе клиентов, намеревающихся поехать домой».

И третья опасность, упущенная всеми остальными – жуки! «На самом деле Казахстан, особенно западная его часть, наводнена жуками, о существовании которых вы не догадывались. Поскольку страна – дом для самых разных насекомых – вам следует закрывать на ночь окна, так как жуки летают, ползают и прыгают». (источник)

А вот онлайн-журнал для путешественников, названный незамысловато «Журнал кочевников» и издаваемый силами канадо-бельгийской супружеской пары, вообще обходится без угроз здоровью и финансовому благополучию странствующих, лишь памятуя «хотя многие казахи – мусульмане, некоторые не откажутся от хорошей порции водки». (источник).

В информационном разделе блог-платформы путешественников Travelblog говорится: «Страна, ставшая известной после Бората (но не вздумайте говорить об этом ее жителям!) — это территория, по которой можно три дня ехать на поезде, не узрев ни одного холма или дерева. Это нация, о которой очень мало известно в сообществе путешественников, и в том привлекательность страны. Казахстан довольно дорог и не всегда легко найти дешевый отель. Иногда полицейские вымогают деньги у иностранцев. Но не паникуйте: вежливо отказывайте им или претворитесь, что не понимаете, о чем идет речь». (источник)

Закончить этот блок можно относительно хорошей новостью. Любопытный и актуальный сайт по финансовому планированию путешествий «Бюджет вашей поездки» внес Казахстан в число самых дешевых стран для бюджетного туризма. Причем, он оказался дешевле своих ожидаемых конкурентов из третьего мира (см. таблицу ниже), так как почти везде имеется тенденция на рост благосостояния жителей (хотя, где-то и на рост поборов с туристов). Однако это не касается СНГ, где вопреки всему и на радость приезжим доходы населения в долларовом эквиваленте постоянно падают.

Уверенно богатые (за исключением Китая) страны в расчет даже не принимались. Для сравнения взяты государства, считающиеся самыми дешевыми по всем параметрам, либо самые бедные. И вот что получилось.

(источник)



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