Панама готовит экономические санкции против Венесуэлы

Алматы. 10 апреля. КазТАГ — Власти Панамы готовы использовать экономические санкции против Венесуэлы, если Каракас не пересмотрит действия, принятые в отношении Панамы, сообщает ТАСС.

«Панама не принимала мер, касающихся торговли, но, если Венесуэла не пересмотрит свои действия, мы отреагируем и пропорционально примем новые жесткие меры, вплоть до экономических санкций», — цитирует политика агентство EFE.

По мнению вице-президента, действия Венесуэлы находятся «вне правого поля и не имеют под собой оснований». Об этом в понедельник заявила на встрече с членами Ассоциации иностранных журналистов в Панаме вице-президент страны Исабель де Сайнт Мало де Альварадо.

В минувший четверг Панама сообщила об отзыве своего посла в Венесуэле и потребовала от Боливарианской Республики сделать аналогичный шаг. Так она отреагировала на обнародованное в тот же день решение правительства южноамериканской страны приостановить на 90 дней экономические и финансовые отношения с 46 юридическими и 22 физическими лицами из Панамы.

Ранее в текущем году панамская Национальная комиссия по борьбе с отмыванием капиталов, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения обнародовала список венесуэльцев, входящих в группу «высокого риска». По мнению властей республики, решение Каракаса о приостановке отношений с рядом ее граждан и компаний стало ответом на этот шаг.

В четверг вечером власти Венесуэлы заявили об отзыве своего посла из Панамы. Кроме того, было обнародовано решение приостановить все рейсы панамской авиакомпании Copa Airlines в эту страну на 90 дней «для противодействия организованной преступности».