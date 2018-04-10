Почти 30 человек, включая детей, погибли в Индии при падении автобуса в ущелье

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Алматы. 10 апреля. КазТАГ — Почти 30 человек погибли в Индии при падении автобуса в ущелье, сообщает газета «Известия».

«Не менее 26 школьников погибли в результате падения автобуса в ущелье в индийском штате Химачал-Прадеш», — говорится в сообщении, опубликованном в понедельник.

Как отмечает Times of India со ссылкой на полицию, число жертв может увеличиться, так как в автобусе было около 45 детей. Также известно о трех погибших взрослых.

Отмечается, что школьный автобус съехал с дороги и упал в ущелье глубиной около 30 м. Причины случившего не называются.

На месте происшествия работают специальные службы.

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