Почти 30 человек, включая детей, погибли в Индии при падении автобуса в ущелье

Алматы. 10 апреля. КазТАГ — Почти 30 человек погибли в Индии при падении автобуса в ущелье, сообщает газета «Известия».

«Не менее 26 школьников погибли в результате падения автобуса в ущелье в индийском штате Химачал-Прадеш», — говорится в сообщении, опубликованном в понедельник.

Как отмечает Times of India со ссылкой на полицию, число жертв может увеличиться, так как в автобусе было около 45 детей. Также известно о трех погибших взрослых.

Отмечается, что школьный автобус съехал с дороги и упал в ущелье глубиной около 30 м. Причины случившего не называются.

На месте происшествия работают специальные службы.