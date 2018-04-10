Астана. 10 апреля. КазТАГ — Погода без осадков ожидается во вторник лишь на западе и частично на юге Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

В Астане переменная облачность, утром туман, временами осадки, ветер западный, северо-западный 9-14 м/с, температура воздуха днем +2+4.

В Алматы переменная облачность, временам дождь, ветер 2-7 м/с, +13+15.

В Акмолинской и Северо-Казахстанской областях местами осадки, туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с, +1+6 и 0+5. На территории Павлодарской области осадки, местами также туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с, +1+6. В Костанайской области днем осадков не ожидается, местами туман, усиление ветра 15-20 м/с, +4+9.

В Карагандинской области местами осадки, туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с, 0+5. На территории Восточно-Казахстанской области осадки, туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с с порывами до 25 м/с, +4+9.

В Алматинской области местами дожди, возможно усиление ветра 15-20 м/с, +12+17. В Жамбылской области местами дожди, туман, утром и днем – гроза, возможен град, днем местами усиление ветра 15-20 м/с, +15+20. В Южно-Казахстанской области местами осадки, туман, возможно усиление ветра 15-20 м/с, +11+16. В Кызылординской области без осадков, местами ветер усилится до 15-20 м/с, +10+15.

В Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской и Актюбинской областях осадков не ожидается, +13+18, +10+15, +10+15 и +8+13 соответственно; местами в Мангистауской и Западно-Казахстанской областях — туман.

В ближайшие сутки суток в связи с положительными температурами воздуха, прогнозом осадков, а также с разрушением ледостава на территории ВКО сохраняется вероятность формирования склонового стока, образования заторов льда на реках, резкие колебания уровней воды, разливы и подтопления. На реках Южно-Казахстанской и Жамбылской областей в связи с прогнозом дождей возможно формирование паводков, склонового стока. На реках Алматинской области ожидаются колебания водности. На отдельных реках ЗКО, Атырауской, Актюбинской, Акмолинской, СКО, Карагандинской областей ожидаются дальнейшее ослабление ледовых явлений, развитие весенних процессов, подъемы уровней воды, формирование местного стока, возможны разливы и подтопления.