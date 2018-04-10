Почти Т9 млрд выделили на годовую господдержку предпринимательства в Алматинской области

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Талдыкорган. 10 апреля. КазТАГ – В Алматинской области в текущем году на господдержку предпринимательства выделено Т8,9 млрд, передает корреспондент агентства.

«В рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020» выделено Т3 млрд… На льготное кредитование сельского населения направлено порядка Т1 млрд. В рамках второго направления программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на микрокредитование выделено Т4,9 млрд», — сообщил глава региона Амандык Баталов, выступая перед членами регионального совета предпринимателей во вторник.

Он также уточнил, что на сегодняшний день в области выдано 38 микрокредитов на общую сумму Т473 млн, это проекты, реализуемые в Талдыкоргане и Текели.

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