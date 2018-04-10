Участие коммерческих фирм в покрытии катастрофических рисков без перестраховки назвал проблематичным Нацбанк РК

Астана. 10 апреля. КазТАГ – Участие коммерческих фирм в покрытии катастрофических рисков без перестраховки является проблематичным, сообщается в ответе председателя Национального банка РК Данияра Акишева на запрос группы депутатов мажилиса парламента Казахстана.

«Участие казахстанских коммерческих страховых организаций в покрытии катастрофических рисков в рамках программ обязательного страхования без решения вопросов по эффективному механизму перестрахования на международных рынках перестрахования с участием специализированных перестраховочных пулов по катастрофическим рискам является проблематичным в связи с отсутствием достаточной емкости (капитализации) отечественных страховщиков», — говорится в ответе Д. Акишева на запрос во вторник.

Глава Нацбанка отметил, что Казахстан подвержен ряду стихийных бедствий, таких как землетрясения, наводнения, оползни, грязевые потоки, сели, лавины и экстремальные перепады температуры.

«При этом основным и самым разрушительным из числа природных угроз на юго-востоке страны является землетрясение. Горные системы Тянь-Шаня и Алтая расположены в зоне высокой сейсмической опасности (IV-V зона). В этом регионе проживает 6 млн человек (более трети всего населения страны). Кроме того, здесь расположены промышленные объекты, составляющие более 40% промышленного потенциала страны», — приводит председатель финрегулятора данные Всемирного банка (ВБ).

Кроме того, по его словам, Казахстан в значительной степени подвержен риску наводнений. В ряде областей отмечаются весенние паводки в результате дождей и таяния снегов, а в горных районах существует вероятность разрушительных селевых потоков.

«В зоне опасного воздействия паводков в Казахстане проживает около 1,4 млн граждан страны и расположено свыше 32 тыс. объектов жилищного фонда, социально-культурного и производственного назначения», — отметил Д. Акишев.

По словам главы Нацбанка, затраты государства на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС) с каждым годом увеличиваются. При этом, подчеркнул руководитель главного банка страны, требуется рассмотреть вопрос о создании действенных государственных механизмов социальной защиты от стихийных бедствий и эффективно функционирующего рынка страхования.

«Говоря о частной системе страхования от катастрофических рисков нельзя не отметить недостаточную емкость страхового сектора для принятия катастрофических рисков населения, а также относительную дороговизну предлагаемых страховых продуктов. Предлагаемые страховыми организациями страховые услуги практически недоступны для широких слоев населения. При страховом тарифе от 0,2% до 0,4% от стоимости жилища стоимость страхового полиса будет недоступна для широких слоев населения», — пояснил руководитель Национального банка Казахстана.

С точки зрения страхования среди основных факторов, определяющих увеличение ущерба, подлежащего рассмотрению страховщиками и перестраховщиками, он отметил увеличение количества населения, увеличение стоимости имущества, постройку на подверженных природным катаклизмам территориях жилых домов, растущее влияние климатических изменений.

«Кроме того, риски неравномерно распределены в разрезе регионов республики и в этой связи требуется дифференциация размеров страховых премий и страховых выплат. Установление единого страхового тарифа приведет к субсидированию регионов с высокой степенью риска остальными регионами», — считает глава Нацбанка.

По его мнению, наличие развитой сети филиалов и страховых агентов может обеспечить участие страховых организаций Казахстана в реализации страхования катастрофических рисков. Речь идет о сборе страховых премий, урегулировании страховых выплат путем проведения оценки ущерба и сбора необходимых документов для осуществления страховой выплаты. Еще одним вариантом, по словам руководителя финрегулятора, является предоставление добровольных программ страхования в качестве дополнения к обязательному страхованию.

«В целях снижения воздействия стихийных бедствий природного характера на государственный бюджет, негативных социальных последствий для населения, эффективного использования ресурсов ВБ также предлагалось диверсифицировать источники финансирования ущерба граждан при возникновении ЧС путем введения государственной программы обязательного страхования жилища физических лиц и создания отдельного от чрезвычайных резервов государственного Фонда катастрофических рисков при государственной поддержке. Учитывая изложенное, Национальный банк выражает готовность обсудить с заинтересованными государственными органами возможные механизмы по страхованию от катастрофических рисков с учетом положительной международной практики», — отметил Д. Акишев.

Напомним, 14 марта депутаты от фракции «Ак жол» сообщили в парламенте о том, что вопреки поручению президента РК Нурсултана Назарбаева, «ни правительство, ни Нацбанк, так и не внедрили меры по продвижению страхования, которое во всем мире является важной составной частью финансового рынка». Депутаты раскритиковали Национальный банк Казахстана, обвинив его в бездействии продвижении страхования от стихийных бедствий. Заявление прозвучало на фоне сильных паводков, которые обрушились на Восточно-Казахстанскую область. Мажилисмены попросили правительство и Нацбанк организовать работу по развитию рынка страхования от стихийных бедствий с учетом реальных возможностей граждан.