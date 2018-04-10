Алматы. 10 апреля. КазТАГ – Почти вдвое намерены увеличить число субсидируемых социально значимых маршрутов в Алматы, сообщается в проекте решения гормаслихата «О внесении изменения в решение ХХII сессии маслихата города Алматы VI созыва от 6 октября 2017 года №159 «Об определении перечня социально значимых сообщений в городе Алматы на 2017-2019 годы» и проекте постановления горакимата «О внесении изменения в постановление акимата города Алматы от 29 ноября 2017 года №4/492 «Об установлении тарифов на регулярные социально значимые перевозки пассажиров города Алматы».
«Согласно правилам субсидирования за счет бюджетных средств убытков перевозчиков, связанных с осуществлением социально значимых перевозок пассажиров, утвержденных приказом и.о. министра по инвестициям и развитию РК от 25 августа 2015 года №883, социально значимыми перевозками признаются перевозки пассажиров в регулярном сообщении, оказывающие влияние на социально-экономическое положение общества и организуемые в целях обеспечения доступного уровня тарифов и возможности свободного передвижения населения по территории РК. В существующий перечень необходимо включить дополнительные маршруты, расчеты которых были рассмотрены комиссией по тарифам городских сообщений», — говорится в пояснительных записках к проектам решения и постановления.
Таким образом, число субсидируемых из бюджета социально-значимых маршрутов власти Алматы намерены увеличить с действующих 44 направлений до 81.
Проекты решения гормаслихата и постановления акимата города вынесены на публичное обсуждение до 23 апреля.
Вынесенный на обсуждение перечень социально значимых сообщений в г. Алматы 2017-2019 годы:
№ п/п
Номер маршрута
Наименование маршрута
1
1
улица Остроумова 2-я – Железнодорожный вокзал Алматы 1
2
2
Железнодорожный вокзал Алматы 1 – микрорайон Горный Гигант
3
3
микрорайон Орбита – Аэропорт (ночной-экспресс)
4
4
школа в поселоке Курамыс – микрорайон Думан
5
7
микрорайон Алгабас – Кондитерская фабрика
6
8
микрорайон Жас Канат – улица Макатаева
7
12
гостиница Казахстан – каток Медео
8
14
поселок Карагайлы – жилой комплекс Асыл Арман
9
15
совхоз Алатау – рынок Алтын Орда
10
16
жилой комплекс Асыл Арман – улица Кайырбекова
11
17
микрорайон Думан – микрорайон Айнабулак 3
12
18
улица Победы – Саина-Торайгырова
13
19
улица Универсиадная – микрорайон Казахфильм
14
21
улица Станиславского – поселок Кок-Тобе
15
22
улица Макатаева – рынок Барлык
16
23
поселок Бесагаш – поселок Кыргаулды
17
26
поселок Таужолы – рынок Барлык
18
28
микрорайон Орбита 2-4 – Гидроэлектростанция 2
19
29
улица Остроумова 2-я – поселок Бутаковка
20
34
железнодорожный вокзал Алматы 1 – микрорайон Орбита 2-4
21
36
поселок Маяк – железнодорожный вокзал Алматы 1
22
40
улица Гончарова – улица Макатаева
23
41
железнодорожный вокзал Алматы 1 – поселок Колхозшы
24
44
Административный центр – Центральный стадион
25
46
улица Степная – железнодорожный вокзал Алматы 1
26
47
улица Остроумова 2-я – рынок Барлык
27
48
Центр обслуживания населения – микрорайон Горный Гигант
28
50
микрорайон Айша Биби – микрорайон Акжар
29
51
Кондитерская фабрика – Новостройка
30
54
улица Крылова – микрорайон Шыгыс-2 (поселок Туздыбастау)
31
56
рынок Салем – микрорайон Казахфильм
32
57
микрорайон Саялы – станция метро Алатау
33
59
микрорайон Орбита 3 – рынок Жетысу
34
65
микрорайон Аксай 3б – микрорайон Думан
35
66
разворотная площадка на улицах Толе Би-Яссауи – парк 28 Панфиловцев
36
67
рынок Барлык – микрорайон Казахфильм
37
68
проспект Аль-Фараби – дачи Ремизовки
38
69
рынок Жетысу – микрорайон Улжан
39
70
микрорайон Горный Гигант – микрорайон Кокжиек
40
71
железнодорожный вокзал Алматы 1 – Кондитерская Фабрика
41
72
железнодорожный вокзал Алматы 1 – микрорайон № 6
42
73
улица Макатаева – железнодорожный вокзал Алматы 1
43
74
Кондитерская фабрика – Железнодорожный Мост
44
77
железнодорожный вокзал Алматы 1 – автостанция Арман
45
78
автовокзал Саяхат – поселок Жалпаксай
46
80
микрорайон Айнабулак 3, 4 – Казахстанский центр делового сотрудничества
47
85
микрорайон Мамыр 1, 7 – микрорайон Жулдыз
48
86
микрорайон Орбита – Академия гражданской авиации
49
88
завод Эталон – Западное кладбище
50
95
рынок Алтын орда – микрорайон Кок-Тобе
51
98
жилой комплекс Байтал – станция метро Райымбек батыр
52
99
микрорайон Ак Булак – микрорайон Кок-Тобе
53
102
рынок «Барлык» — железнодорожный вокзал Алматы 1
54
103
автостанция Арман – микрорайон Шанырак 1
55
104
Кооптехникум – поселок 1 Мая
56
106
Академия гражданской авиации – микрорайон Жетысу
57
107
автостанция Мост – поселок Юбилейный
58
108
микрорайон Алма-арасан – Школа № 190
59
111
поселок Кок-Тобе – улицы Калдаякова-Жибек Жолы
60
112
улица Макатаева – рынок Алтын Орда
61
113
поселок Рахат – железнодорожный вокзал Алматы 1
62
115
поселок Коксай – микрорайон Шанырак 2
63
119
поселок Каргалы – станция метро Райымбек батыр
64
121
микрорайон Жулдыз 1, 2 – микрорайон Орбита
65
122
Школа № 196 – Центр обслуживания населения
66
123
улица Кожабекова – микрорайон Кокжиек
67
124
микрорайон Горный Гигант – микрорайон Водник
68
125
микрорайон Кокжиек – улица Жубанова
69
126
улица Кайырбекова – микрорайон Каменка
70
127
микрорайон Казахфильм – улица Кунаева
71
128
микрорайон Самал – рынок Барлык
72
131
Кондитерская фабрика – улица Орманова
73
133
улица Макатаева – микрорайон Ужет
74
135
автостанция Арман – железнодорожный Вокзал Алматы 1
75
137
Административный центр – рынок Жетысу
76
140
микрорайон Водник – станция метро Алатау
77
201
Восточная объездная алматинская дорога – улицы Толе Би-Яссауи
78
104а
улицы Жандосов-Шаймерденов – микрорайон Қаргалы
79
109а
Школа №182 – поселок Алгабас
80
133а
микрорайон Новый – Школа № 179
81
29р
улица Калдаякова – поселок Бутаковка