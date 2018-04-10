Алматы. 10 апреля. КазТАГ – Почти вдвое намерены увеличить число субсидируемых социально значимых маршрутов в Алматы, сообщается в проекте решения гормаслихата «О внесении изменения в решение ХХII сессии маслихата города Алматы VI созыва от 6 октября 2017 года №159 «Об определении перечня социально значимых сообщений в городе Алматы на 2017-2019 годы» и проекте постановления горакимата «О внесении изменения в постановление акимата города Алматы от 29 ноября 2017 года №4/492 «Об установлении тарифов на регулярные социально значимые перевозки пассажиров города Алматы».

«Согласно правилам субсидирования за счет бюджетных средств убытков перевозчиков, связанных с осуществлением социально значимых перевозок пассажиров, утвержденных приказом и.о. министра по инвестициям и развитию РК от 25 августа 2015 года №883, социально значимыми перевозками признаются перевозки пассажиров в регулярном сообщении, оказывающие влияние на социально-экономическое положение общества и организуемые в целях обеспечения доступного уровня тарифов и возможности свободного передвижения населения по территории РК. В существующий перечень необходимо включить дополнительные маршруты, расчеты которых были рассмотрены комиссией по тарифам городских сообщений», — говорится в пояснительных записках к проектам решения и постановления.

Таким образом, число субсидируемых из бюджета социально-значимых маршрутов власти Алматы намерены увеличить с действующих 44 направлений до 81.

Проекты решения гормаслихата и постановления акимата города вынесены на публичное обсуждение до 23 апреля.

Вынесенный на обсуждение перечень социально значимых сообщений в г. Алматы 2017-2019 годы:

№ п/п

Номер маршрута

Наименование маршрута

1

1

улица Остроумова 2-я – Железнодорожный вокзал Алматы 1

2

2

Железнодорожный вокзал Алматы 1 – микрорайон Горный Гигант

3

3

микрорайон Орбита – Аэропорт (ночной-экспресс)

4

4

школа в поселоке Курамыс – микрорайон Думан

5

7

микрорайон Алгабас – Кондитерская фабрика

6

8

микрорайон Жас Канат – улица Макатаева

7

12

гостиница Казахстан – каток Медео

8

14

поселок Карагайлы – жилой комплекс Асыл Арман

9

15

совхоз Алатау – рынок Алтын Орда

10

16

жилой комплекс Асыл Арман – улица Кайырбекова

11

17

микрорайон Думан – микрорайон Айнабулак 3

12

18

улица Победы – Саина-Торайгырова

13

19

улица Универсиадная – микрорайон Казахфильм

14

21

улица Станиславского – поселок Кок-Тобе

15

22

улица Макатаева – рынок Барлык

16

23

поселок Бесагаш – поселок Кыргаулды

17

26

поселок Таужолы – рынок Барлык

18

28

микрорайон Орбита 2-4 – Гидроэлектростанция 2

19

29

улица Остроумова 2-я – поселок Бутаковка

20

34

железнодорожный вокзал Алматы 1 – микрорайон Орбита 2-4

21

36

поселок Маяк – железнодорожный вокзал Алматы 1

22

40

улица Гончарова – улица Макатаева

23

41

железнодорожный вокзал Алматы 1 – поселок Колхозшы

24

44

Административный центр – Центральный стадион

25

46

улица Степная – железнодорожный вокзал Алматы 1

26

47

улица Остроумова 2-я – рынок Барлык

27

48

Центр обслуживания населения – микрорайон Горный Гигант

28

50

микрорайон Айша Биби – микрорайон Акжар

29

51

Кондитерская фабрика – Новостройка

30

54

улица Крылова – микрорайон Шыгыс-2 (поселок Туздыбастау)

31

56

рынок Салем – микрорайон Казахфильм

32

57

микрорайон Саялы – станция метро Алатау

33

59

микрорайон Орбита 3 – рынок Жетысу

34

65

микрорайон Аксай 3б – микрорайон Думан

35

66

разворотная площадка на улицах Толе Би-Яссауи – парк 28 Панфиловцев

36

67

рынок Барлык – микрорайон Казахфильм

37

68

проспект Аль-Фараби – дачи Ремизовки

38

69

рынок Жетысу – микрорайон Улжан

39

70

микрорайон Горный Гигант – микрорайон Кокжиек

40

71

железнодорожный вокзал Алматы 1 – Кондитерская Фабрика

41

72

железнодорожный вокзал Алматы 1 – микрорайон № 6

42

73

улица Макатаева – железнодорожный вокзал Алматы 1

43

74

Кондитерская фабрика – Железнодорожный Мост

44

77

железнодорожный вокзал Алматы 1 – автостанция Арман

45

78

автовокзал Саяхат – поселок Жалпаксай

46

80

микрорайон Айнабулак 3, 4 – Казахстанский центр делового сотрудничества

47

85

микрорайон Мамыр 1, 7 – микрорайон Жулдыз

48

86

микрорайон Орбита – Академия гражданской авиации

49

88

завод Эталон – Западное кладбище

50

95

рынок Алтын орда – микрорайон Кок-Тобе

51

98

жилой комплекс Байтал – станция метро Райымбек батыр

52

99

микрорайон Ак Булак – микрорайон Кок-Тобе

53

102

рынок «Барлык» — железнодорожный вокзал Алматы 1

54

103

автостанция Арман – микрорайон Шанырак 1

55

104

Кооптехникум – поселок 1 Мая

56

106

Академия гражданской авиации – микрорайон Жетысу

57

107

автостанция Мост – поселок Юбилейный

58

108

микрорайон Алма-арасан – Школа № 190

59

111

поселок Кок-Тобе – улицы Калдаякова-Жибек Жолы

60

112

улица Макатаева – рынок Алтын Орда

61

113

поселок Рахат – железнодорожный вокзал Алматы 1

62

115

поселок Коксай – микрорайон Шанырак 2

63

119

поселок Каргалы – станция метро Райымбек батыр

64

121

микрорайон Жулдыз 1, 2 – микрорайон Орбита

65

122

Школа № 196 – Центр обслуживания населения

66

123

улица Кожабекова – микрорайон Кокжиек

67

124

микрорайон Горный Гигант – микрорайон Водник

68

125

микрорайон Кокжиек – улица Жубанова

69

126

улица Кайырбекова – микрорайон Каменка

70

127

микрорайон Казахфильм – улица Кунаева

71

128

микрорайон Самал – рынок Барлык

72

131

Кондитерская фабрика – улица Орманова

73

133

улица Макатаева – микрорайон Ужет

74

135

автостанция Арман – железнодорожный Вокзал Алматы 1

75

137

Административный центр – рынок Жетысу

76

140

микрорайон Водник – станция метро Алатау

77

201

Восточная объездная алматинская дорога – улицы Толе Би-Яссауи

78

104а

улицы Жандосов-Шаймерденов – микрорайон Қаргалы

79

109а

Школа №182 – поселок Алгабас

80

133а

микрорайон Новый – Школа № 179

81

29р

улица Калдаякова – поселок Бутаковка