О необходимости инвентаризации жилищного законодательства РК заявил омбудсмен

Астана. 10 апреля. КазТАГ – О необходимости инвентаризации жилищного законодательства РК заявил уполномоченный по правам человека в Казахстане Аскар Шакиров, сообщает пресс-служба омбудсмена.

«Необходимым, по мнению омбудсмена, является проведение инвентаризации жилищного законодательства с учетом правоприменительной практики, а также соответствующего контроля над деятельностью местных исполнительных органов», — сообщили в пресс-службе во вторник.

Отмечается, что А. Шакиров направил в адрес правительства обращение по вопросу обеспечения жилищных прав граждан.

«В обращении отмечаются значительные меры государственной поддержки по обеспечению жильем социально-уязвимых групп населения из государственного жилищного фонда, предусмотренные в программных документах президента РК Нурсултана Назарбаева. Вместе с тем, поступающие в учреждение омбудсмена жалобы граждан свидетельствуют о наличии факторов, затрудняющих реализацию ими вышеупомянутых прав», — сказано в сообщении.

Одной из проблем, по мнению уполномоченного по правам человека, является присутствие в действующем законодательстве правовой коллизии в реализации многодетными матерями, награжденными подвеской «Алтын алқа», права на получение жилья из государственного жилищного фонда в первоочередном порядке в соответствии с законом РК «О государственных наградах».

«Вышеуказанное право согласно ст. 74 закона РК «О жилищных отношениях» предусмотрено для лиц с инвалидностью и участников Великой Отечественной войны, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Согласно данному закону, многодетные матери, награжденные подвеской «Алтын алқа», могут претендовать на вышеуказанную льготу только по категории многодетных семей. Данная правовая коллизия подтверждена прокуратурой г. Астаны, из разъяснений которой следует, что в соответствии со ст. 12 Закона РК «О правовых актах» при наличии противоречий в нормах нормативных правовых актов одного уровня действуют нормы акта, введенные в действие позднее. В этой связи, правоотношения, связанные с порядком предоставления гражданам жилья регулируются нормами ст. 74 Закона РК «О жилищных отношениях», — пояснил А. Шакиров.

Он выразил обеспокоенность тем, что сложившаяся ситуация создает двусмысленность в реализации упомянутой категорией многодетных матерей права на получение жилья в первоочередном порядке, «так как выражая свое несогласие с отказом местных исполнительных органов в предоставлении такого права, они руководствуются законодательно закрепленным в их интересах положением».

«В контексте изложенного в обращении отмечена необходимость приведения норм указанного законодательства в должное соответствие на основе всестороннего анализа», — уточнили в пресс-службе.

Кроме того, омбудсмен обеспокоен отсутствием четкого механизма постановки на учет граждан, жилище которых не отвечает установленным санитарно-эпидемиологическим и техническим требованиям.

«Согласно пп. 4 ст. 69 закона РК «О жилищных отношениях», граждане РК, не имеющие в постоянном пользовании жилища из коммунального фонда, признаются также нуждающимися в жилище из государственного фонда, если помещение, в котором они проживают, не отвечает установленным санитарно-эпидемиологическим и техническим требованиям. Вместе с тем, по информации акимата г. Астаны, предоставленной в порядке ответа на запрос национального правозащитного учреждения, до этого времени ни одним нормативным актом не был определен уполномоченный орган по выдаче документа, подтверждающего несоответствие/соответствие жилища вышеуказанным требованиям», — сообщили в учреждении омбудсмена.

Уполномоченный по правам человека обратил внимание членов кабмина на то, что при наличии конкретной нормы в законе РК «О жилищных отношениях» в течение длительного времени отсутствовал механизм ее реализации. Отмечается, что в связи с данными обстоятельствами, учреждением омбудсмена была проведена работа с министерством по инвестициям и развитию РК по восполнению указанного пробела, в результате которой 17 февраля 2017 года постановлением правительства РК внесены изменения в соответствующий подзаконный акт.

«Данные изменения устанавливают следующий порядок выдачи необходимых заключений: 1) по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы территориальным подразделением ведомства уполномоченного органа выдается оригинал санитарно-эпидемиологического заключения на жилище; 2) по результатам технического обследования жилища аттестованным экспертом в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности выдается оригинал технического заключения на жилище», — проинформировали в пресс-службе.

Вместе с тем, отмечается в сообщении, проведенный учреждением омбудсмена последующий соответствующий мониторинг деятельности местных исполнительных органов показал, что указанные органы не информированы о вышеназванных нормативных изменениях и, соответственно, «продолжают отказывать в постановке на учет гражданам в случаях, когда их жилища не отвечают установленным санитарно-эпидемиологическим и техническим требованиям».

«Необходимость упорядочения данной проблемы очевидна, так как неудовлетворительные жилищные условия являются источником угрозы здоровью и жизни граждан», — отмечает А. Шакиров.