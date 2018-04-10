Валютный рынок в Казахстане нервно отреагировал на антироссийские санкции — Сулейменов

Астана. 10 апреля. КазТАГ — Оксана Скибан. Казахстанский валютный рынок нервно отреагировал на антироссийские санкции, считает министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов.

«Первый рыночный день, первый торговый день после объявления санкций (объявлены 6 апреля — КазТАГ), достаточно нервно рынок отреагировал. UC Rusal значительно уронил свои акции. Поэтому видим значительную коррекцию российского рубля», — сказал Т. Сулейменов в кулуарах правительства во вторник.

При этом, по его словам, чтобы оценивать влияние на казахстанскую экономику, «надо посмотреть, каким образом будет развиваться ситуация в течение пары-тройки дней».

«Потому что, как вы знаете, рынки достаточно нервно относятся, тем более, когда это связано с политизацией некоторых вопросов. Поэтому, первое — надо посмотреть, как будет в России развиваться ситуация. Если же рубль будет ослабляться и это примет системный характер, тогда определенный эффект мы почувствуем», — считает он.

Министр отметил, что тогда с Нацбанком необходимо будет проделать соответствующую работу.

«Сегодня у нас проходит под председательством премьер-министра совет по экономической политике, где этот вопрос будет в том числе рассматриваться. То есть на данный момент сначала надо разобраться в ситуации в России, насколько это системно. Затем параллельно делать оценку на нашу экономику — на торговлю, на инвестиции, ну, и самое главное — на курс», — указал Т. Сулейменов.

«Мы знаем, что у нас ценообразование курса рыночное, и, соответственно, рыночные агенты влияют на любые какие-то новости, и, соответственно, психологическая субъективная реакция возможна», — добавил он.

Средневзвешенный курс тенге по итогам утренних и дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже во вторник упал на Т5,08 до Т325,37 за $1.

В обменниках Алматы доллар торгуется по Т326/329 за $1.