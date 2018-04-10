Правительство и Нацбанк РК составят совместный план действий в условиях антироссийских санкций

Астана. 10 апреля. КазТАГ — Оксана Скибан. Правительство и Национальный банк Казахстана составят совместный план действия по определению степени влияния антироссийских санкций на казахстанскую экономику, сообщил министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов.

«Каких-то факторов, которые влияют непосредственно на нашу экономику в этих санкциях, американских в отношении России, мы не видим. Соответственно, предлагается посмотреть в течение следующей торговой сессии, как будет развиваться ситуация. Но в любом случае мы до конца недели будем составлять план совместных действий правительства и Нацбанка по определению степени влияния санкций и путям решения в случае, если они начнут негативно на нас действовать. На данный момент не видим (влияния — КазТАГ)», — сказал Т. Сулейменов в мажилисе парламента на уточнении республиканского бюджета во вторник.

При этом глава МНЭ извинился, что вынужден покинуть заседание именно из-за совещания по составлению этого плана.

«Касательно санкций, связанных с РФ, в принципе, это и есть причина, почему мы вынуждены чуть раньше покинуть (заседание — КазТАГ). Потому что есть поручение проработать это нам — финансово-экономическому блоку правительства, реальному блоку и Нацбанку. Сейчас мы этим вопросом как раз занимаемся, определен спектр задания от руководства», — указал он.

Как сообщил глава МНЭ, были просмотрены различные каналы влияния на экономику Казахстана — торговый, инвестиционный и курсовой.

«Самый большой канал на данный момент — это курсовой, потому что есть определенная привязка курсов тенге и рубля. Проговаривали сегодня довольно подробно с Нацбанком. По их оценке, которая совпадает с нашей, — наша реакция, реакция наших рынков носит такой психологический характер», — заключил министр.

Как сообщалось, расширение санкций в отношении России со стороны США 6 апреля привело к существенному ослаблению рубля и обвалу российского фондового рынка 9 апреля.

Курс тенге к доллару на Казахстанской фондовой бирже во вторник отреагировал на это падением национальной валюты Казахстана более чем на Т5 за $1.