В Атырауской области обеспокоены ростом числа отказов родителей от вакцинации детей

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Атырау. 10 апреля. КазТАГ – В Атырауской области обеспокоены ростом числа отказов родителей от вакцинации детей, передает корреспондент агентства.

«Динамика роста отказников от вакцинации беспокоит нас. Если в 2014 году количество родителей отказавшихся от вакцинации своих детей было 309, то в прошлом году эта цифра достигла 484. Многие родители отказываются по религиозным соображениям. Если сохранится такая тенденция, то это может привести к росту или вспышке заболеваний», — заявил во вторник на брифинге заместитель руководителя департамента охраны общественного здоровья Атырауской области Ерболат Уайсов.

Рост «отказников», по его словам, может привести к тому, что многие болезни, о которых люди позабыли «вновь вернутся».

«К примеру, корью у нас болели в последний раз в 2015 году, проводимая работа по вакцинации уберегла жителей нашего региона от этой болезни. Такая же ситуация по гепатиту Б. С другой стороны в прошлом году 5 детей заболели коклюшем. Это заболевание мы фиксировали в Атырау последний раз в 2000 году. Из 5 в 3 случаях дети не были привиты впоследствии отказа родителей», — отметил Е. Уайсов.

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