Решение окружного суда Колумбии по делу молдавского бизнесмена Стати имеет силу только на территории округа – минюст РК

Астана. 10 апреля. КазТАГ — Оксана Скибан. Решение окружного суда Колумбии по делу молдавского бизнесмена Анатолия Стати имеет силу только территории округа, сообщил министр юстиции РК Марат Бекетаев.

«Данное решение имеет силу только на территории округа Колумбия, на этой территории расположено посольство и резиденция посла. Они защищены суверенным иммунитетом. Другого имущества Казахстана там нет. Фактически, исполнять это решение в отношении другого имущества невозможно», — прокомментировал решение окружного суда Колумбии по делу молдавского бизнесмена А. Стати М. Бекетаев в кулуарах правительства во вторник.

Он отметил, что в округе Колумбия на обжалование у РК есть порядка месяца.

«В округе Колумбия на обжалование у нас есть порядка месяца. Мы уже готовим. Параллельно мы подадим ходатайство о приостановлении исполнения. Не потому что мы боимся, что там будут принудительно исполняться это решение. А потому что мы считаем, что для чистоты процесса это необходимо сделать», — пояснил глава ведомства.

По его словам, когда А. Стати работал в Казахстане, он привлек облигационные займы примерно на сумму в $530 млн. И эти деньги он должен был использовать для вклада в строительство газоперерабатывающего завода.

«Фактически, он вложил туда порядка $35 млн. Порядка $190 млн он вывел на оффшорные счета. При этом, когда шло арбитражное разбирательство, он заявлял, что стоимость газоперерабатывающего завода – порядка $230 млн, и требовал возмещения $230 млн за газоперерабатывающий завод. Фактически, он завысил стоимость ГПЗ, и ему не положена такая компенсация», — отметил М. Бекетаев.

Напомним, в декабре 2017 года стало известно, что американская холдинговая компания The Bank of New York Mellon заморозила $22 млрд из активов Национального фонда Казахстана из-за судебного иска молдавского бизнесмена А. Стати и его компании к правительству РК.

Разбирательство было начато в связи с решением международного арбитражного трибунала против Казахстана на сумму около $500 млн. Как уточнили ранее в министерстве юстиции РК, иск направлен на возмещение убытков и взыскание ущерба, вытекающих из сложной и широкомасштабной преступной схемы мошенничества, совершенной Стати через группу лиц и корпоративных структур. Также Казахстан ходатайствует о применении судебного запрета против молдавских бизнесменов.

26 октября в минюсте РК сообщили, что доводы о фактах мошенничества со стороны бизнесменов Стати не были рассмотрены по существу в шведском апелляционном процессе, и 9 декабря 2016 года апелляционный суд «Свеа» оставил в силе арбитражное решение. В связи с этим сообщалось о планах Казахстана обжаловать решение стокгольмского трибунала. Сообщается, что 21 декабря 2017 года Высокий суд в Лондоне отклонил требования Казахстана снять обременение с вышеупомянутых активов Национального фонда.

«Управляющий Нацфондом – Нацбанк РК – выдерживает взвешенную политику, стабильные активы вложены, эти активы остаются в собственности, приносят доходы. Риски ограничены суммой иска – это около $500 млн. Никогда $22 млрд никто не заберет», — отмечал М. Бекетаев.

Между тем 5 января окружной суд Амстердама оставил без изменений прежнее решение от 8 сентября 2017 года об аресте акций фонда национального благосостояния «Самрук-Казына» общей стоимостью $5,2 млрд в голландской компании KMG Kashagan B.V.

13 февраля М. Бекетаев заверил, что доля Казахстана в Кашагане надежно защищена от взысканий молдавских бизнесменов Стати.