Выполняющие госзаказ частные школы в Казахстане не обеспечиваются учебниками

Алматы. 10 апреля. КазТАГ — Частные школы в Казахстане, выполняющие госзаказ, не обеспечиваются наравне с государственными школами учебниками и учебно-методическими комплексами, сообщила председатель Республиканской ассоциации частных организаций образования (РАЧОО) Роза Садыкова.

«Из проблем следует выделить то, что частным организациям образования не предоставляется возможность повышения квалификации педагогических кадров в рамках государственного заказа за счет бюджетных средств. Между тем по международным программам работают несколько школ, составляющие всего 0,5% рынка частного школьного образования. Остальные школы выполняют государственный общеобязательный стандарт образования (ГОСО РК)», — сказала Р. Садыкова на пресс-конференции во вторник.

По данным РАЧОО, сегодня в РК действует 120 частных школ (государственных школ – 7 100), объем рынка в физическом выражении составляет около 20 тыс. человек. Если учесть, что численность детей школьного возраста в Казахстане составляет около 2,6 млн, доля частного школьного образования составляет менее 1%. В мире эта цифра составляет 12-29%.

Однако в РАЧОО считают, что спрос на услуги частного образования в РК растет – как в связи с высокой рождаемостью детей в 2007-2017 годах, так и укреплением среднего класса в Казахстане и ростом потребности в получении качественного образования.

Углубленное изучение иностранных языков и применение авторских методик преподавания, возможность индивидуального подхода к каждому школьнику в РАЧОО называют безусловными плюсами частного образования. Средняя стоимость обучения в частной школе составляет Т900 тыс. в год.

Первая частная школа в РК была открыта в 1992 году.