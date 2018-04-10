«Утопающая в мусоре» Караганда стала поводом для критики со стороны акима Карагандинской области

Караганда. 10 апреля. КазТАГ – Руководитель Карагандинской области Ерлан Кошанов раскритиковал акима Караганды Нурлана Аубакирова за мусор на улицах города, передает корреспондент агентства.

«Отдельно хочу остановиться на том, что надо лучше чистить город от мусора. Вчера утром я сделал объезд по Караганде. Понятно, снег только сошел, но мы утопаем в мусоре. Через неделю я начну регулярные объезды. Нурлан Ерикбаевич (Аубакиров – КазТАГ), вы как руководитель города пораньше вставайте. Это Вы, а не я, должны делать объезды», — сказал Е. Кошанов во время аппаратного совещания во вторник.

По словам главы региона, он обратил внимание на ул. Сатпаева, где после ремонта образовалось много ям и разрушается асфальтное покрытие.

«Я утром проехал по Сатпаева, и живого места нет! А ремонт делали в 2016 году. Вы видели эту улицу? В чем проблема? Два года не прошло», — возмутился аким области.

Отвечая на вопросы, Н. Аубакиров сослался на объяснения подрядчиков, которые, в свою очередь, винят в ситуации обилие воды.

Такой ответ не устроил Е. Кошанова. Он потребовал на законных основаниях спросить с генерального подрядчика за качество ремонтных работ.