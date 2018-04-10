Астана. 10 апреля. КазТАГ — В Казахстане станет невозможным бесследно удалять штрафы с камер благодаря Единому реестру административных производств (ЕРАП), сообщил председатель комитета по правовой статистике и специальным учетам генпрокуратуры РК Багдат Мусин.

«Сейчас каждая система фото- и видеофиксации (как минимум 6 разновидностей) сама отдельно в себе хранит информацию с каких камер, какие штрафы, на какие машины были зафиксированы, и неизвестно, по каким причинам какие штрафы были наложены, а какие удалены. А если все будут интегрированы с ЕРАП, уполномоченные сотрудники органов не смогут, как минимум, бесследно удалять штрафы. А надзорный орган сможет, не выходя из кабинета, с помощью системы ЕРАП надзирать за законностью», — написал Б.Мусин на своей странице в Facebook.

По его словам, ЕРАП заработал в действии, и уже свыше 60 тыс. протоколов наложены с использованием планшетов. В лидерах — города Алматы и Астана.

«В целом ЕРАП кроме автоматизации текущих процессов по выписыванию штрафов, также предполагает интеграцию со всеми системами фото- и видеофиксации. В связи с тем, что нет единых стандартов, за последние 10 лет каждый город сам устанавливал системы фото- и видеофиксации как хотел. И это сейчас вносит определенные сложности в интеграционные процессы. Во избежание впредь таких проблем, в рамках проекта ЕРАП нами совместно с разработчиками «Сергек», разработана система процессинга, которая как универсальная программа будет использована для процессирования (то есть обработки и принятия решения о штрафах, правильно ли наложен или нет) всех штрафов любых систем фото- и видеофиксации и дальнейшей загрузки штрафов в Единый реестр», — отметил Б.Мусин.