В минфине уточнили ресурсы, позволяющие увеличить расходы республиканского бюджета

Астана. 10 апреля. КазТАГ — Глава министерства финансов РК Бахыт Султанов представил парламентариям уточненный республиканский бюджет, сообщила пресс-служба минфина.

«Министр финансов Б.Султанов презентовал в мажилисе парламента проект закона «О внесении изменений и дополнений в закон «О республиканском бюджете на 2018-2020 годы». Глава минфина рассказал депутатам о ресурсах, которые позволят увеличить расходы республиканского бюджета в целом на Т425 млрд от утвержденного бюджета (на 4,6% к ранее утвержденному уровню), или на Т417 млрд от скорректированного бюджета», — говорится в распространенном во вторник сообщении.

«Первое. Дополнительные поступления республиканского бюджета в результате корректировки макроэкономического прогноза составят 181,4 млрд тенге. В основном, это увеличение налоговых поступлений, уточненный прогноз которых составляет 5592,4 млрд тенге. Факторами роста являются положительные изменения макроэкономических показателей, увеличение прогноза мировых цен на нефть и добычи нефти», — указал министр.

Во-вторых, по его словам, в результате перевыполнения планов по поступлениям доходов в 2017 году «в бюджет привлекаются остатки в объеме Т125,2 млрд от утвержденного бюджета, или Т117,1 млрд от скорректированного бюджета».

«Третье. Выпуск долговых ценных бумаг дополнительно привлечет в бюджет 118,5 млрд тенге. При этом акцент будет сделан на внутренний рынок», — проинформировал Б.Султанов.

Эти средства, по данным минфина, распределены по трем направлениям: Т292,5 млрд — на реализацию посланий главы государства «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» и «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции»; Т25,1 млрд — на реализацию 5 социальных инициатив президента; Т99,4 млрд тенге — на реализацию ранее принятых обязательств.

«В частности, предлагается повысить заработную плату учителей — от 30% до 50%, на что потребуется Т61,8 млрд, на дальнейшее развитие «Назарбаев университета» просят направить Т31,7 млрд. Также с 1 июля текущего года минфин предлагает выплачивать пособие лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами после достижения ими 18-летия. На это потребуется Т2,7 млрд», — перечисляется в информации.

«Предлагается также найти средства в бюджете на обеспечение питьевой водой населения (это 30,9 млрд тенге), осуществление ремонта 950 км дорог местного значения — 29,2 млрд тенге, подведение инженерно-коммуникационной инфраструктуры к строящимся жилым объектам в рамках «Нұрлы жер» — 31,5 млрд тенге; развитие АПК и агронауки — 15,6 млрд», — уточняется в сообщении.

Кроме того, минфин «предлагает изыскать в казне государства средства на создание автомобильного пункта пропуска «Нұр жолы», на мероприятия по противодействию киберугрозам — 71,3 млрд тенге».

Уточнения бюджета также потребовала реализация «Пяти социальных инициатив президента». В частности, на исполнение третьей и четвертой инициатив необходимо Т25,1 млрд.

По ранее принятым обязательствам минфин предлагает предусмотреть в бюджете Т18,7 млрд, которые пойдут на обеспечение жильем военнослужащих, плюс Т36,3 млрд — на дальнейшее развитие Астаны и Алматы.

Также в текущем году увеличены обязательства на выплату премий по вкладам в жилищные строительные сбережения на Т5,1 млрд.