Продуктивность в животноводстве СКО ухудшается из-за снижения качества кормов

Петропавловск. 10 апреля. КазТАГ — В Северо-Казахстанской области снижается количество и качество кормовых культур, сообщил директор ТОО «Северо-Казахстанский научно-исследовательский институт животноводства и растениеводства» Аюп Искаков.

«В 2017 году произошло уменьшение посевных площадей кормовых культур – на 20,9%, в том числе однолетних трав – на 25,2%», — сказал он на совещании «Об организованном проведении весенне-полевых работ 2018 года» во вторник.

По его мнению, значительное снижение плодородия почвы и производства растениеводческой продукции привело в последние годы к дефициту кормов и белка, что, в свою очередь, отражается на продуктивности животных.

«В частности, в молочном скотоводстве наблюдается слабый рост продуктивности. Поскольку половина затрат в животноводстве приходится на корма, то основные источники повышения эффективности отрасли – широкое использование эффективных технологий в кормопроизводстве и улучшение качества кормов. Основной источник получения всех видов кормов в регионе — полевое кормопроизводство. Здесь производится до 70-80% силоса, сенажа, травяной муки, сена и кормовых корнеплодов, но несмотря на это напряженность в обеспечении животных высококачественными кормами сохраняется», — проинформировал А.Искаков.

Он считает, что в современных условиях увеличение производства кормов возможно за счет расширения посевов и повышения урожайности кормовых культур.

«Анализ состояния кормовой базы и кормовых ресурсов естественных и сеяных угодий в хозяйствах показал, что недостаточно оптимизирована структура посевных площадей кормовых культур и беден их ассортимент. Многолетние сеяные травы представлены в основном старовозрастными посевами костреца с сорной растительностью и с низкой урожайностью (3-5 ц/га), недостаточна продуктивность и естественных угодий (2-3 ц/га сена). Практически отсутствуют посевы многолетних бобовых культур (люцерны, эспарцета) и их смеси со злаковыми», — указал ученый.

«Из однолетних трав на корм в основном возделывается овес и ячмень, не используется их повторные посевы на пашне (рапс, горохо-овсяные смеси), отсутствуют засухоустойчивые сорговые культуры. Объемистые корма, которые мы получаем, содержат недостаточное количество кормового белка. В результате этого перерасход их увеличивается до 30-50%, а доля концентратов и фуражного зерна в рационах возрастает, что приводит к резкому повышению себестоимости животноводческой продукции, так как затраты на корма достигают 50-60%. Для выхода из создавшегося положения необходимо создание стабильной, полноценной кормовой базы», — сделал вывод директор НИИ.

По его мнению, организацию этой работы нужно начинать с имеющегося поголовья скота и направленности его использования.

«В современных условиях необходимы рационы, которые обеспечивали бы не менее 40-42 кормовых единицы на 1 условную голову в год. От рациона зависит структура посевных площадей кормовых культур, которая должна быть эффективной и обеспечивать животных кормами, заложенными в рационе. В связи с этим необходимо увеличение площади кормовых культур с включением бобовых… Среди однолетних культур в первую очередь на зеленый корм мы должны использовать бобово-злаковые травосмеси… Особое внимание нужно уделить посевам озимой ржи для производства ранних зеленых кормов. Сегодня посевы этой культуры в регионе практически отсутствуют», — констатировал А.Искаков.

Он также подчеркнул, что серьезное внимание следует уделять пастбищам — основному источнику корма для животных в летний период.

«На сегодняшний день в области почти 2 млн гектаров пастбищ, однако основные их площади находятся в деградированном состоянии. Особенно это наблюдается возле населенных пунктов. При существующей в настоящее время продуктивности пастбищ (15-20 центнера зеленой массы с гектара) и при потребности животных (55-60 кг зеленой массы в сутки), они не могут получать такое количество корма при пастьбе. Поэтому нам необходимо планомерно улучшать имеющиеся кормовые угодья для повышения их урожайности. Использование такого резерва позволит сократить затраты корма до 30% и повысить рентабельность животноводства в 1,5-2 раза», — отметил ученый.

Однако, подчеркнул А.Искаков, слабая обеспеченность семенами не позволяет в полной мере наладить производство кормов, что значительно снижает продуктивность животноводческой отрасли.

«Зачастую для посева кормовых культур используются семена, привезенные из разных областей республики и даже из-за рубежа. Как правило, в наших условиях они не обеспечивают высоких урожаев кормовой массы, а затраты на их приобретение часто не окупаются. В настоящее время потребность в семенах в северном регионе составляет по однолетним культурам 26 600 тонн, по многолетним – 1500 тонн ежегодно, а производится не более 15% от потребности. Поэтому фундаментом прочной кормовой базы должно быть отлаженное семеноводство кормовых культур», — считает А.Искаков.

По его мнению, благодаря хорошо организованному семеноводству можно повысить урожайность сельскохозяйственных культур по меньшей мере на 20%.