Алматы. 10 апреля. КазТАГ – Китай намерен развивать экономику через рост внутреннего потребления импортных товаров, сообщает ТАСС.

«Китай не стремится к положительному торговому балансу. Мы искренне желаем увеличить импорт и достичь более сбалансированного международного платежного баланса. В этом году мы в значительной степени понизим ввозные пошлины на импортные автомобили, а также сборы на другие товары. Мы будем трудиться для того, чтобы увеличить импорт конкурентных товаров, в которых нуждается наш народ. Внутреннее потребление – движущий фактор экономического развития Китая», — заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин.

По его словам, цель развития экономики Китая – удовлетворить увеличивающийся спрос населения страны, благосостояние которого, по словам китайского лидера, «постоянно растет». Он выразил надежду, что развитые страны в свою очередь снимут ограничения на экспорт высокотехнологичной продукции в КНР.

Напомним, 23 марта вступил в силу меморандум о введении дополнительных пошлин на продукцию из Китая, подписанный президентом США Д. Трампом. Вашингтон называет свои действия реакцией на предполагаемую кражу американской интеллектуальной собственности китайской стороной. В ответ 2 апреля Пекин ввел пошлины на 128 видов американской продукции. Стороны не намерены останавливаться, угрожая друг другу новыми торговыми ограничениями, а во Всемирной торговой организации в действиях США и КНР уже усмотрели наличие признаков торговой войны.

6 апреля в Китае заявили, что в случае, если торговая война с США все же начнется, Пекин ответит Вашингтону «жесткой контратакой». В свою очередь в Вашингтоне 9 апреля подчеркнули, что допускают вероятность торговой войны с КНР, но не ждут ее.

9 апреля стало известно о том, что на фоне обострения китайско-американских торговых отношений, власти Китая раздумывают о девальвации юаня, что позволило бы им компенсировать потери от начавшегося противостояния.