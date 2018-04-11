10 тыс. грантов выделили для казахстанцев в 2018 г. российские вузы

Алматы. 11 апреля. КазТАГ – 10 тыс. грантов выделили для казахстанцев в 2018 году российские вузы, сообщает пресс-служба посольства РК в РФ.

«В рамках межправительственных соглашений для казахстанских граждан было выделено 10 тыс. грантов на обучение в более чем 30 вузах РФ. Уже с 23 апреля по 15 мая в городах Астана, Алматы, Актау, Жезказган, Кызылорда, Тараз и Шымкент состоятся вступительные экзамены на бюджетные места для обучения в вузах России», — сообщил в среду представитель АО «Центр международных программ» Алтай Нурманов.

Также, по его словам, начался прием документов для обучения в вузах России, Польши, Малайзии и других стран по программе «Болашак».

«В текущем году в программе «Болашак» произошли некоторые изменения. Для лиц, самостоятельно поступивших в типовые зарубежные вузы, требование к среднему баллу диплома снижено до 3 баллов GPA. Приоритетные категории работников для прохождения стажировок после обучения в зарубежных вузах – это научные работники, работники судов, прокуратуры, финансового сектора, задействованные в создании международного финансового центра «Астана» и в центрах информационной безопасности», — добавил А. Нурманов.