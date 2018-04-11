Назарбаев обсудил развитие казахстанской киноиндустрии с народным артистом РК

Астана. 11 апреля. КазТАГ – Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с народным артистом РК Досканом Жолжаксыновым, сообщила пресс-служба главы государства.

«Президент Казахстана подчеркнул значение кинематографа и его место в современной культуре», — говорится в сообщении на сайте Акорды в среду.

«Кино уже стало одним из основных способов выражения национального самосознания и национальной культуры. Поэтому я пригласил вас, чтобы обсудить необходимые вопросы дальнейшего развития казахстанского кино», — сказал глава государства.

Также сообщается, что он особо отметил заслуги Д. Жолжаксынова и его роль в развитии казахстанского кинематографа и театра.

«Вы являетесь одним из ярких представителей отечественной культуры, народным артистом Казахстана, долгие годы были руководителем театра для детей и юношества. За годы своей работы вы внесли большой вклад в развитие культуры и духовной модернизации казахстанского общества», — сказал Н. Назарбаев.

В свою очередь Д. Жолжаксынов поблагодарил президента за большое внимание к казахстанскому кинематографическому искусству и поддержку киноиндустрии.

«Современная киноиндустрия вышла на новый уровень своего развития. Несмотря на трудности, мы сняли «Кочевников» и показали всему миру историю нашего народа. Потом были «Жау жүрек мың бала» и «Алмазный меч», а также мои фильмы «Биржан Сал» и «Кунанбай»… С фильмом «Кунанбай» мы посетили все области Казахстана. Посредством кино, показывая исторические события и характер казахского народа, мы попытались донести до сознания людей основные идеи духовной модернизации», — сказал народный артист.