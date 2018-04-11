Алматы. 11 апреля. КазТАГ – Австралия обещала поддержать военный удар США по Сирии, сообщает ТАСС.

«Я не намерена комментировать военные действия США, но если США нанесут авиаудар в ответ на применение химоружия против гражданского населения Сирии, то Австралия поддержит любые действия, которые будут выверенными и пропорциональными», — заявила в среду министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп.

Напомним, президент США Дональд Трамп 9 апреля пригрозил военными мерами в отношении Сирии в ответ на якобы совершенную химическую атаку в Думе.

Предполагаемая химатака якобы была совершена 7 апреля, и ее жертвами, по данным Вашингтона, стали 48 человек, еще около 500 были госпитализированы. В то же время, Россия настаивает, что никакой химической атаки не было, а все представленные властями США видео являются постановочными.