Астана. 11 апреля. КазТАГ – Оксана Скибан. В розыске находится владелец автобуса, в котором погибли 52 узбекистанца в Актюбинской области, сообщил начальник службы по защите общественных интересов генеральной прокуратуры РК Азамат Дюсембеков.

«Данный факт расследуется по уголовному делу, здесь получается ответственность водителей. (…) Что касается владельцев, даже по данному факту сейчас ведется расследование по ст. 348 УК РК (выпуск в эксплуатацию с техническими неисправностями автобуса). Статья эта предусматривает ответственность владельца и собственников, но сейчас эта статья возбуждена по факту. Владелец этого автобуса находится в розыске. Вопрос по мере расследования будет решаться из владельцев и собственников», — сказал А. Дюсембеков на пресс-конференции в генеральной прокуратуре РК в среду.

По его словам, уголовное дело фактически закончено, находится на ознакомлении подозреваемых и защитников.

«Они свою вину не признают, но вменяется нарушение правил эксплуатации транспортным средством, повлекшее смерть двух и более лиц. Поэтому говорить, что вообще нет ответственности здесь не приходится. Все зависит от последствий, действий и доказывания причинно-следственных связей», — отметил А. Дюсембеков.

Ранее сообщалось, что даже после трагической гибели 52 граждан Узбекистана в автобусе в Актюбинской области в Казахстане продолжают пренебрегать правилами пожарной безопасности.

Напомним, 18 января во время движения на 1068-м км автодороги Самара-Шымкент, в 10 км от пос. Калыбай Иргизского района Актюбинской области, загорелся пассажирский автобус, в котором находились 55 пассажиров и 2 водителя. В пожаре погибли 52 гражданина Узбекистана, 3 уроженцам Южно-Казахстанской области и 2 гражданам Узбекистана удалось спастись. Автобус ехал из пос. Жибек Жолы Сарыагашского района ЮКО до Казани (РФ).