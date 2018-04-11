Тенге может «рефлексировать» в условиях антироссийских санкций, считает Акишев

Астана. 11 апреля. КазТАГ — Оксана Скибан. Тенге может «рефлексировать» на валютном рынке в условиях антироссийских санкций, считает председатель Нацбанка РК Данияр Акишев.

«Хочу отметить, ситуация, которая происходит в Российской Федерации ввиду санкций, и вы знаете, что есть информация о том, что санкции могут быть либо ужесточены, либо расширены, либо предложены какие-то новые решения, говорит о том, что скорее всего неопределенность на этом рынке будет продолжаться. Это означает, что тенге может также рефлектировать, то есть в ответ колебаться на эти изменения. То есть это может быть», — сказал Д. Акишев в кулуарах мажилиса парламента в среду.

При этом он отметил, что «это может быть движение как в сторону ослабления, так и в сторону укрепления обменного курса».

Глава Нацбанка указал, что, несмотря на некую зависимость, тенге не привязан к рублю.

«Да, мы зависим друг от друга, но мы не привязаны. Почему происходит такое? Казахстан никаким образом не подпадает под санкции. Ни прямым, ни косвенным. У нас никаких прямых или косвенных санкций по отношению к казахстанским компаниям либо к самой стране как Казахстану нет. Это первое. Второе — да, российский рубль для нас важен, но он не является единственным фактором. Посмотрите, что происходит на рынке нефти. Цена на нефть превышает $70 за баррель. Это высокий уровень, который позволяет нам иметь очень хороший платежный баланс», — подчеркнул Д. Акишев.

По его словам, платежный баланс значительно улучшился в четвертом квартале 2017 года.

«Это баланс потоков: притоков и оттоков капитала — он сбалансирован в четвертом квартале. То есть не возникает каких-то дисбалансов, которые влияли бы на курс валюты. У нас снижается инфляция. В этих условия тенге не будет реагировать на рубль абсолютно в прямо пропорциональном движении», — уверен он.

Как добавил председатель финрегулятора, ко всему прочему Казахстан имеет очень хорошую динамику по основным макроэкономическим показателям.

«То есть у нас сохраняется высокий экономический рост. По итогам 2017 года у нас стал (ВВП — КазТАГ) 4%. Хорошие прогнозы на этот год», — заключил Д. Акишев.

Напомним, что во вторник средневзвешенный курс доллара к тенге по итогам утренней и дневной сессий на торгах Казахстанской фондовой биржи (KASE) вырос на Т5,08 — до Т325,37 за $1. По итогам утренней сессии на KASE в среду американская валюта выросла еще на Т5,31 — до Т330,68 за $1.

Между тем в обменных пунктах валюты курс доллара закрепился в диапазоне Т331-Т333.