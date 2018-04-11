Цена на золото по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне во вторник повысилась

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Алматы. 11 апреля. КазТАГ — Цена за тройскую унцию золота по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне во вторник составила $1338,95.

Относительно утреннего фиксинга во вторник стоимость тройской унции в долларовом выражении повысилась на 3.

Стоимость унции золота в евро составила 1082,81 (-0,65), а в британских фунтах – 944,36 (+2,11).

Межбанковский фиксинг золота осуществляется каждый торговый день в 10.30 и 15.00 по времени Гринвича. Результаты фиксинга используются как ориентир при торгах фьючерсами золота по всему миру. В определении цены участвуют 5 финансовых институтов, между которыми осуществляется физическая поставка золота.

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