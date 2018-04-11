Всемирный банк посоветовал Украине отложить введение накопительных пенсий

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Киев. 11 апреля. КазТАГ — Айжан Бильченко. Во Всемирном банке считают, что вводить накопительные пенсии с января 2019 рано, заявил ведущий экономист и руководитель программы по Беларуссии, Молдове и Украине представительства Всемирного банка в Украине Фарук Кхан.

«Пенсионная реформа помогла повысить адекватность обеспечения и стабилизировать фискальные расходы. Дополнительные инициативы в сфере пенсионного обеспечения не должны подрывать эти основные принципы пенсионной системы», — подчеркнул Ф. Кхан во время презентации полугодового экономического прогноза для Украины.

Введение накопительной системы с января 2019 должно быть отложено, поскольку это может негативно повлиять на взносы в нынешнюю систему и создать дополнительные фискальные обязательства. Кроме того, развитие финансовых инструментов недостаточно.

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