В Украине началась проверка е-деклараций президента и правительства

Киев. 11 апреля. КазТАГ — Айжан Бильченко. Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) Украины на своем внеочередном заседании приняло решение о проведении 60 полных проверок электронных деклараций топ-чиновников страны за 2015, 2016 и 2017 годы, сообщается на сайте НАПК..

Решение о первой волне указанных проверок принято единогласно всеми членами агентства.

«Это не исчерпывающий перечень чиновников, это первая волна», — отметил председатель НАПК Александр Мангул в среду.

Следующая волна начала полных проверок деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, ожидается с принятием соответствующих решений на очередных заседаниях Национального агентства.

Субъекты декларирования, по которым начнут проверку: президент Украины Петр Порошенко, председатель Верховной Рады Андрей Парубий, премьер-министр Владимир Гройсман, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, заместитель председателя Рады Оксана Сыроид, а также уполномоченный парламента по правам человека Людмила Денисова за 2015-2017 годы.

Напомним, 1 апреля завершился очередной этап подачи электронных деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления. Было подано 813,3 тыс. деклараций.