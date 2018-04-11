Даже после трагической гибели 52 граждан Узбекистана в автобусе в Актюбинской области в Казахстане продолжают пренебрегать правилами пожарной безопасности

Астана. 11 апреля. КазТАГ – Ботагоз Омар. Даже после трагической гибели 52 граждан Узбекистана в результате возгорания автобуса в Казахстане продолжают иметь место факты пренебрежения правилами пожарной безопасности, сообщила официальный представитель генеральной прокуратуры РК Оксана Лоскутова.

«Даже после трагической гибели 52 граждан Узбекистана в результате возгорания автобуса продолжают иметь место факты пренебрежения правилами пожарной безопасности», — сообщила О.Лоскутова на пресс-конференции в генеральной прокуратуре РК в среду.

При этом она привела пример, когда в Атырауской области в переоборудованных микроавтобусах, рассчитанных на 8 мест, перевозили 16 человек.

«За 3 недели прокурорских проверок (в Казахстане – КазТАГ) установлено свыше 2,5 тыс. нарушений, пресечена деятельность 139 нелегальных перевозчиков. Так, много перевозок осуществляется без тахографов, аптечек, огнетушителей, приспособлений экстренного открывания аварийных люков и с другими техническими неисправностями. Выявлено 94 незаконно переоборудованных автобуса», — поясняет О.Лоскутова.

«По всем фактам органами внутренних дел зарегистрированы и начаты досудебные расследования. Автобусы, имеющие техническую неисправность, сняты с рейса», -отметила она.