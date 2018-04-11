Астана. 11 апреля. КазТАГ – Президент РК Нурсултан Назарбаев заявил о заинтересованности в развитии сотрудничества с Италией в области инноваций, сообщает пресс-служба главы государства.

«Италия входит в тройку торговых партнеров Казахстана и по этому показателю занимает первое место среди стран ЕС. Италия также является одним из крупнейших инвесторов в казахстанскую экономику. Казахстан заинтересован в дальнейшем развитии всестороннего сотрудничества с Италией, в том числе в области инноваций и передовых технологий», — сказал Н. Назарбаев в среду во время вручения церемонии верительных грамот в Акорде.

Отметим, что в ходе церемонии верительные грамоты президенту РК вручили чрезвычайные и полномочные послы России, Узбекистана, Туркменистана и Италии.